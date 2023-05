Ataque de furia en el casamiento de Alexis Puig: se fue la novia

Este miércoles Alexis Puig se casó con Luciana Méndez tras estar en pareja durante un año. Pero lo que debía haber sido un momento inolvidable en la vida de los dos, terminó siendo un momento de nerviosismo y tensión. Es que la novia no terminó la boda de la mejor manera debido a que en esta se topó con situaciones que la molestaron en exceso.

En el programa “Intrusos”, afirmaron que la joven de 33 años entró en crisis en medio de su casamiento con el periodista y que se alteró al ver que había movileros apostados en el lugar donde se celebró la boda.

"Fue incómodo. Dieron el sí y, de un momento a otro, ella agarró sus cosas, se prendió un cigarrillo y se fue sin hablar con los presentes”, habían sostenido en el programa donde habían titulado la nota con un graph más que elocuente: “Novia en crisis”.

Después de ese momento incómodo, se la vio a Luciana discutiendo con su mamá, que también había dado algunas declaraciones al programa de Flor de la V.

"La crisis fue entrar a la sala y que estén un montón de cámaras alrededor de la jueza", se quejó la novia y agregó: "Estuvieron haciendo ruido durante toda la ceremonia y acosando a mi familia al salir".

Por su parte, Alexis salió a defender a su actual pareja del acoso periodístico: “Se sintió agobiada. Ya bastante tuvo que lidiar con las notas que dio. A mí no me gusta estar en los medios de esta manera. Me gusta que se hable de mi trabajo, no de mi vida. Para mí también es bastante difícil. Lo que tenía que decir, lo dije”, aclaró.