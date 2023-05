Robert De Niro anunció que tuvo a su séptimo hijo a los 79 años

Una de los personajes más relevantes de Hollywood sorprendió a todo el mundo esta jornada en una entrevista para Enterteinment Tonight Canadá. Es que, el actor que brilló en Toro Salvaje, Taxi Driver y El Padrino, anunció que fue padre de su séptimo hijo ¡a los 79 años!.

Robert De Niro estaba siendo entrevistado sobre su nueva película (About my father) que se estrenará este año en los cines. Allí, empezó a hablar de su experiencia como padre. "Viste como es cuando tenés chicos. No me gusta ser la ley y cosas por el estilo, pero a veces no te queda otra", comentó.

"Sé que tenés 6 hijos", le dijo la entrevistadora antes de formular la siguiente pregunta . Pero, en ese momento, el actor la detuvo: "En realidad tengo 7", la corrigió el actor. "Acabo de tener un bebé", agregó.

El mismo medio quedó perplejo sobre lo que acaba de pasar y tuvo que contactar a su representante para confirmar la noticia. Tras la reafirmación de él, tuvieron otra primicia aun más sorpresiva: "Todavía no está claro quién es la madre", detallaron en su sitio.

De Niro estuvo dos veces casado. Con su primera esposa, Diahnne Abbot, tuvo sus primeros dos hijos (Drena de 51 años y Raphael de 46). Con una ex novia, tuvo mellizos: Aaron y Julian, que ahora tienen 27 años. Y, por último, con su ex esposa, Grace Hightower, tuvo otros dos hijos (Elliot de 25 años y Helen de 11).