VIDEO: el violento robo a Brunenge captado en vivo

Tras la sanción de Twitch que lo dejó sin transmitir por 2 años, Brunenger volvió a lo grande a las plataformas digitales. Viajó al Mundial de Qatar junto con Peek Latam; fue protagonista del “fail del año” en los Premios ESLAND; empezó una serie de transmisiones como chofer de Uber;

Lo más peligroso es quizás la cantidad de personas que piden un auto en la aplicación con la búsqueda de que les toque Brunenger como chofer. Esto habilita a que los clientes puedan ser personas comunes, seguidores o por qué no alguien con otras intenciones. En este caso, todo apunta a que ocurrió la última de las opciones.

CÓMO FUE EL ROBO EN VIVO

Mientras Brunenger se encontraba parado con el auto esperando a una pasajera, un hombre caminó por al lado del vehículo, rompió con las manos el vidrio y se llevó el teléfono con el que Bruno estaba en directo. Por supuesto que la transmisión se cortó, aunque el clip rápidamente recorrió las redes sociales y la noticia se hizo viral al instante.

Según contó el streamer horas después del incidente, el hecho ocurrió cuando él iba a buscar a una pasajera: “Ella me dijo que me esperaba abajo, cuando llegué no estaba”. Luego agregó: “La llamé y me dijo que ya bajaba de la casa, pero nunca llegó”. Esto alimenta un poco la teoría de que esta pasajera podría haber sido parte del robo, aunque Brunenger descarta esa posibilidad.

Si bien el comienzo de Bruno en Kick tuvo este inconveniente, la plataforma en la que se encuentra es una garantía en este tipo de casos, ya que a pesar de haber tenido en su pantalla imágenes violentes, el streamer sabe con seguridad que no será sancionado.