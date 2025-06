Por sus polémicos comentarios, dos "hermanitas" quedaron al borde de la cancelación

Dos nuevas posibles cancelaciones rodean a Gran Hermano 2025, dados los comentarios de dos de las participantes de esta edición. Es que mientras Andrea Lázaro, que ingresó al reality en los últimos días para acompañar a Sandra, realizó repudiables comentarios transfobicos contra Luciana Martínez; Eugenia Ruíz, que aún sigue en competencia, usó a la Tragedia de los Andes en una discusión contra la Tana y terminó lanzando duras acusaciones contra quienes vivieron esa terrible situación.

Respecto del primer escándalo, todo comenzó cuando Andrea enfrentó a Luciana por no salir a aclarar que ella era la “mujer trans” dentro del casting de Telefe, cuando algunos participantes la señalaban a ella. En ese momento, Martínez le contestó que era su decisión salir a aclararlo o no.

El clip se viralizó en redes sociales y, una vez afuera, Andrea se descargó y apuntó contra Luciana de manera despectiva: “Esta muda me tuvo afuera tres meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí. Quería cámara la Cris Miró de La Salada. Logré que Barrionuevo por fin tenga un clip”, se leyó en el posteo compartido en X por Andrea.

Ante estos comentarios, varios usuarios de la red social salieron a repudiarla: “Che, esto es denunciable”, comentó una usuaria, y lejos de quedarse callada, la ex hermanita le contestó “¿Qué vas a denunciar? ¿Qué Luciana no tiene ovarios? Jajaja, me muero!”.

Los repudiables comentarios generaron cientos de reacciones de los fanáticos del reality de Telefe, al punto que le llegaron a la familia de Luciana, quienes salieron en defensa de la participante de Gran Hermano. “Gracias a todos los que salen a repudiar este mensaje de odio”, escribió la persona que maneja la cuenta de Luciana Martínez y pidió a sus fanáticos que denunciaran la cuenta de Andrea.

Finalmente, Lázaro cerró sus redes sociales tras la avalancha de mensajes que recibió.

Las repudiables frases de Eugenia

En tanto, dentro de la casa, en una pelea con la Katia "La Tana", Eugenia Ruíz despotricó con los uruguayos víctimas de la "Tragedia de los Andes".

Al igual que muchas discusiones de la casa, los cigarrillos fueron el detonante, y en medio del descargo de los "hermanitas", Eugenia lanzó una comparación que desató la polémica: “Menos mal que te conocí acá adentro y no en el avión de ¡Viven!”, dijo mirando a la Tana. Y luego fue más allá: “Esta te come viva, en la montaña, miedo con vos, sos de lo último. Vos me comés el cul... viva, vos comés el cul... vivo”. Asimismo, luego comentó que la Tana era "una asesina" como muchas de las personas que quedaron involucradas en ese terrible accidente aéreo.

Estas palabras generaron rechazo inmediato en sus compañeras, y tanto Petrona como la Tana comenzaron a exponerla frente al resto y la discusión se tornó tan tensa que desde la producción decidieron cortar la cámara principal. "Vos estás loca, no podes dar ese ejemplo", atinó a decir Katia, mientras la tucumana agregaba: "Que se come el cul...vivo, no mamita, eso es canceladísimo, la gente escucha".

Lejos de bajar el tono, Eugenia redobló la apuesta: “Volvería a dar millones de veces el ejemplo. No van a lograr exponer en mi boca palabras que no he dicho. ¿Qué he dicho de malo? Agradezco haberte conocido aquí y no en la montaña, vos no te hubieras comportado como ellos. Sos tremenda y hay que tenerte miedo”. También aclaró que es fanática de ¡Viven! y que su intención no fue ofender: “Lo que estoy diciendo es que la Tana no espera a que se mueran, la Tana agarra el cogote y…”.

Debido a la polémica que se generó en redes, durante la emisión del programa del martes, Gran Hermano obligó a Eugenia a disculparse por sus dichos.