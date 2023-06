More Rial sufrió un accidente de tránsito: así quedó el auto

Durante la mañana de este miércoles, Facundo Ventura en el programa Mañanísima, espacio que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, informó que la hija de Jorge Rial tuvo un accidente de tránsito.

"Acaba de chocar a Morena Rial", empezó comunicando Ventura a las 11:42 de la mañana con música de suspenso. "Me dice que fue a propósito, que le cruzaron un auto y que después de chocarla el conductor ni siquiera se frenó para pedirle los datos", agregó el periodista.

Seguidamente, detalló que More sufrió de golpes en la cara: "Le estoy pidiendo si me puede pasar una foto de cómo quedó el auto". En esta misma línea, Carmen preocupada preguntó si la influencer estaba hospitalizada, obteniendo como respuesta de Ventura que a pesar de los golpes, se encuentra bien y que no sería una emergencia médica, pero insistió que la hija del conductor de Argenzuela denuncia que el choque fue intencional.

ASÍ QUEDÓ EL AUTO DE MORE RIAL TRAS EL CHOQUE

Por otra parte, Pampito en su cuenta oficial de Twitter compartió una fotografía de cómo quedó el automóvil en donde se desplazaba More Rial por la General Paz. "Facundo Ventura contó en Mañanisima que chocaron a Morena Rial en General Paz. Un auto se le habría cruzaron intencionalmente y después del choque se escapó. Así quedó el BMW que manejaba Morena", escribió el panelista.

En el registro se observa el rastro del fuerte golpe que recibió el auto en donde se dirigía More. Por el momento la influencer no ha ofrecido declaraciones en sus redes sociales.