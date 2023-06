Fran Mariano, internado: podrían amputarle un pie

Fran Mariano está pasando por unos de los momentos más complicados de su de salud, por los problemas que viene sufriendo desde que denunció a Aníbal Lotocki.

Recordemos que, el cirujano fue condenado a prisión e inhabilitado para ejercer la medicina, por el daño que causó a varias famosas, como Silvina Luna, Virginia Gallardo, Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis, entre otras.

QUÉ DIJO FRAN MARIANO

Desde su cuenta de Instagram, el exparticipante de Cuestión de Peso, compartió una serie de historias sobre el drama que está viviendo: ‘’Tengo miedo, de un día para el otro se me hizo una úlcera en el pie y en 7 días se me puso todo’’, escribió Fran, para luego revelar que se encuentra internado en el Hospital de San Miguel.

‘’Escuché a los médicos que me tienen que amputar el pie. Me muero de miedo les juro. No entiendo cómo me puede pasar esto’, manifestó sobre el miedo que siente y añadió: ‘’No sé si fueron las cirugías o que estaba muy anémico, pero el cuerpo no aguantó y se infectó”.

Para finalizar su descargo, Fran Mariano apuntó: “Hace nueve días que no me puedo parar y está todo cada vez peor. No entiendo. Desde ayer que llegué no me dieron un solo antibiótico y ya me quieren amputar. No hay manera, me gustaría que se ocupen un poco de mí”, cerró.

QUÉ FUE LO QUE LE INYECTARON

En diálogo con Nosotros a la Mañana, Fran Mariano habló sobre sus recientes problemas de salud y las operaciones que se realizó con el fin de parecerse a Ricky Martin, sin embargo, no todo saló bien: “En la biopsia que me hice salió que me puso aceite de motocicletas'', reveló.