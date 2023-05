Silvina Luna: "Estoy viviendo una pesadilla”

Silvina Luna abrió su corazón en LAM en medio de una difícil crisis que atraviesa por su salud. La ex Gran Hermano contó cómo enfrenta este periodo de la enfermedad en la que espera poder ser trasplantada por un riñón.

"Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida. Me despierto y pienso que estoy viviendo una pesadilla", contó en un mano a mano con Ángel de Brito.

Durante su relato, Silvina detalló cómo es el tratamiento de diálisis que realiza durante cuatro horas y cómo enfrenta esta etapa en la que, según su testimonio, considera que va a superar estoicamente. "Se habló de que necesitaba un trasplante urgente. Primero tengo que resolver un problema de salud, una bacteria. Por eso no me puedo trasplantar. "Estoy conociendo un mundo que desconocía. Veo niños en diálisis, es súper fuerte. Me pasa lo que le pasa a un montón de personas", siguió Silvina Luna.

Silvina también describió que la rutina de diálisis también le provocó otras dolencias, debido a la las largas horas que pasa sentada. "Fue muy duro porque se hizo crónico, todos los días siento un fuerte dolor en piernas y espalda y no se lo deseo a nadie", describió.

En medio del relato, Silvina Luna se tomó el tiempo de bromear y hablar de su situación sentimental. "Cuando uno vive con dolor no podés pensar en nada. Ahora están en la búsqueda de los analgésicos que le den en la tecla. Mi vida transcurre entre médicos, me tengo que buscar un novio médico", tiró.