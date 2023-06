Las fotos de Sabrina Rojas y El Tucu López, reconciliados

Sabrina Rojas y El Tucu López protagonizaron una escandalosa separación con rumores de infidelidad. Aunque parecía no haber retorno, después de varios meses, los indicios de reconciliación son fuertes.

Fue Juariu quien prestó atención a diversos detalles que se encontraban presentes en las fotos que ambos, tanto la modelo como el locutor, compartían por separado en sus redes sociales. La periodista unió los cabos sueltos y dejó entrever la reconciliación.

“Sabri se fue a Mardel pero no sola, claro. Esa pulsera la conozco, del Tucu”, lanzó la panelista en redes, y mostró el accesorio que casualmente coincidía en ambos.

Por último, aún más contundente, agregó: “También fueron juntos al cumple de Lalo” y compartió la foto donde Sabrina posa al lado de El Tucu, en el festejo de cumpleaños de Lalo Mir, donde compartieron la cena rodeado de amigos.

Sabrina Rojas y El Tucu López en el cumpleaños de Lalo Mir

SABRINA ROJAS HABLÓ DE SU RELACIÓN CON EL TUCU LÓPEZ

Después de muchos meses de silencio, Sabrina habló sobre lo sucedido y sobre su estado actual de la relación con el Tucu en Noche Al Dente. Lo primero que le preguntó el conductor, Fer Dente, fue: "¿Te reconciliaste con el Tucu López?". Ella, sin filtro, respondió sincera: "A veces piensan que me hago la misteriosa. No puedo decir que me reconcilié". Luego, sumó: "Estamos probando a ver que pasa".