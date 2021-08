¡Sabrina Rojas y el Tucu López en pleno romance confirmado!

En las úlitmas horas se dieron a conocer las primeras imágenes de Sabrina Rojas y el Tucu López juntos confirmando de esta manera el rumor de romance que se anunció hace unos días atrás.

En "Los Ángeles a la Mañana" la panelista Andrea Taboada lo confirmó tirando esta bomba.

“Tengo un romance inesperado se trata de Sabrina Rojas, ella fue a ver al Tucu López a Sex al teatro y desde allí quedaron en contacto. Este fin de semana estuvieron a los besos furiosos en Ink, la disco de Palermo".

“Se tratará de sólo un touch and go o realmente comenzaron una relación sentimental el Tucu y la ex de Luciano Castro” preguntaron todas las panelistas.

Sabrina y Castro se separaron hace unos meses de forma definitiva pero tienen gran vínculo por sus hijos.

"Ella lo fue a ver a la obra Sex hace un mes, ahí hubo un cruce y el viernes pasado hubo un chape fuerte entre el Tucu López y Sabrina Rojas en un boliche, las imágenes son del sábado a la noche, en Palermo. Se los ve caminando de la mano, abrazados y besándose, ya se muestran públicamente", aseguró Taboada.

Están súper enganchados. Ella se instaló en la casa del Tucu desde el viernes hasta el domingo. Empezó como un rumor y no se despegaron más. Están súper enganchados".