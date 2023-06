Silvina Luna, internada en terapia intensiva con respirador

Silvina Luna debió ser internada de urgencia. La modelo está en terapia intensiva, con respirador. En LAM, Ángel de Brito dio los detalles sobre el estado de salud de Luna.

“Lo chequeamos con sus médicos y con la gente del Hospital Italiano. Lamentablemente, Silvina Luna está internada en terapia intensiva”, comenzó De Brito.

QUÉ SE SABE HASTA EL MOMENTO DEL ESTADO DE SILVINA LUNA

“Está sedada y con respirador. Se encuentra acompañada de su hermano y de gente que la quiere. Está sufriendo mucho hace mucho tiempo”, concluyó el conductor.

Silvina Luna había contado hace un tiempo que su hermano se ofreció como donante para el trasplante de riñón que necesita.

Silvina Luna

“Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo... Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso”, había afirmado la actriz.

"Tengo que hacerme diálisis tres veces por semana. Para entrar en la lista de espera para un trasplante de riñón, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Tengo que pensarlo como un paso a paso... Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara”, continuó.

Recordemos que a mediados del 2010, Silvina Luna se sometió a una intervención quirúrgica estética a manos del doctor Aníbal Lotocki la cual, debido a una mala praxis, culminó en un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real