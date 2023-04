Silvina Luna sobre las operaciones estéticas: "somos esclavas"

El pasado 31 de marzo, Silvina Luna subió un reel de Instagram donde mostraba una sesión de maquillaje que le aplicaban en la cara. En ese posteo, muchas personas le preguntaron qué le había pasado en la cara. "Tomé una decisión que hoy me hago cargo de las consecuencias", replicó ella haciendo alusión también al paso de los años. Tras ese posteo, la modelo y conductora habló en reiteradas oportunidades sobre las operaciones estéticas, el paso del tiempo y la opinión social de los cuerpos ajenos.

"Esta soy yo: sin maquillaje, sin filtros, sin botox, sin rellenos", dijo Luna en un video en su Instagram hablando de lo que le había sucedido. Allí, puntualizó que hace años que no se hace retoques estéticos y habló sobre los comentarios que recibió por su cara: . "yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas que con un mensaje tan dañino la pueden matar".

"La enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior, tomé una decisión que hoy me hago cargo de las consecuencias". En una nota para Infobae detalló mas sobre esta decisión: "me topé con un mal profesional. Los médicos tienen que hacer el bien, no lo que pasó".

Por mala praxis, y por un rechazo de su cuerpo a los rellenos tóxicos, le terminó produciendo hipercalcemia. Hoy, sus riñones no funcionan y hace diálisis varias veces por semana. Ella afirma que se resoponsabiliza por sus decisiones y pide a la sociedad recapacitar sobre estas cosas: "yo veo chicas de 20 años que se tocan la cara y ya empiezan con el botox, con los rellenos, y en algún momento somos esclavas de eso porque es un círculo vicioso, no parás más".