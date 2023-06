More Rial: "Si le tiene que agarrar otro infarto que le agarre"

Jorge Rial no gana para disgustos. Luego de recuperarse del infarto que casi le cuesta la vida en Colombia, este lunes su hija Morena desfiló por diferentes programas de TV para expresarse hacia él en duros términos, aparentemente motivada por la falta de "apoyo económico" de su padre.

"More" estuvo visitó los estudios de América, la que fuera la casa televisiva de su familia durante décadas, y amenazó con tirar abajo la "mafia" que rodea a su papá porque este dejó de darle dinero. "Mi hijo pregunta por su abuelo. Pero ya se va a olvidar, no te preocupes. Mi último mensaje a él fue 'como yo te odio, voy a hacer que el nene te odie también'", declaró en un móvil con "LAM", donde acusó a su padre de no ver "ni por 20 minutos" a Francesco, su nieto, tras su recuperación.

Además de la relación con su nieto, Morena también reveló un fuerte detalle de su vínculo con Jorge a partir de su paro cardíaco: "Él dice que por culpa mía le pasan esas cosas. ¿Culpa mía qué? Andá a hacerte chequeos, ¿Qué culpa tengo yo de que se te cierre la arteria en el corazón?".

"Yo, papá, te deseo lo mejor en esta vida. Pero olvidate que tenés una hija" disparó.

Además confesó que su padre criticó el entorno que la rodea en la provincia, calificándolo como "criminal", y le demandó volver a Buenos Aires para tener tranquilidad en su recuperación: "Me hizo volverme de Córdoba y se lo cumplí para que se quede tranquilo. Me cortó el alquiler, me cortó la mucama...", agregó. "Que se chupe una pi... Me voy a volver a Córdoba y si le tiene que agarrar un infarto que se agarre", declaró Morena.

La que se lleva bien con su padre es More Rial pic.twitter.com/e3HrYkt1z5 — Real Time uD83DuDCC8 (@RealTimeRating) June 6, 2023