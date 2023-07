Jimena contra Giannina: “Era mi amiga y está con el padre de mi hijo”

Jimena Barón rompió el silencio y apuntó sin filtro contra Gianinna Maradona en su paso por Soñé que Volaba, con la conducción de Miguel Granados en Olga.

La cantante habló de todo y contó cómo fue su retorno a los escenarios tras casi cuatro años sin hacerlo. Además, analizó el rol de los medios y las críticas que recibió para decantar en una dura frase contra la hija de Diego Armando Maradona, a quien años atrás consideró como cercana. “Era mi amiga y ahora está con el padre de mi hijo”, puntualizó.

Jimena Barón junto a Daniel Osvaldo y su hijo "Momo" Morrison

Está claro que fue una “traición” y de la misma, quedó plasmada en la canción “La Araña”, Jimena dialogó con Granados y remarcó los momentos no tan agradables que transitó luego de la separación con Osvaldo.

"Todo lo que pasó fue por culpa del padre del otro, se rayó con la otra mina, se tatuó y en un momento tuve que decir: ‘Pará, esto no es mío’. O sea, yo estoy bancándome como las balas y las cámaras me las ponen a mí. Yo no hice quilombo nunca en mi vida. Salí en un momento o salgo cada tanto a decir: ‘Pará loco, me hicieron esta, no me rompas las pel***’. No me como ninguna y justamente acá hay mucha hipocresía del ambiente, en donde todo está todo bien…"

Giannina Maradona y Daniel Osvaldo

Y siguió, contundente: "No, no está todo bien. Era mi amiga y está con el padre de mi hijo”. Antes de concluir con el tema, Barón recalcó en base a sus dichos: “Mi manera de lidiar con que en el afuera hablen y digan, es como que bueno: ‘Yo voy a demostrar mi vida y voy a decir lo que pienso, siempre’”.