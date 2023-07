Fuertes rumores de separación entre Tini y De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están en boca de todos en medio de fuertes rumores de separación, a más de un año de haber comenzado la relación.

Entre las hipótesis, una de las que más trascendencia tiene se relaciona con la última publicación realizada por la cantante. Sucede que tuvo un drástico cambio de look. Ahora tiene el pelo rojo y, llamativamente, en la foto que subió no hubo like ni comentario por parte del futbolista. Si bien, no todo pasa por las redes sociales, es cierto que Rodrigo siempre aparece en el Instagram de Tini; demostrándole su amor.

Según medios nacionales, desde el entorno de Tini aseguraron que De Paul viene con una exigente temporada en Segovia, razón por la cual no habría aparecido en redes sociales. También, indicaron que ambos se encuentran en Madrid. No obstante, también se supo que los protagonistas de la historia pasarán varios días separados por distintos compromisos. Rodrigo viajará a Corea y Tini viajaría a Miami (y, luego a Argentina). Por esto, lo que se explicó es que, en realidad, no están separados definitivamente; sino que están distanciados y analizando qué hacer con la relación.

Por su parte, Paula Varela escribió en sus redes: “Último momento: Tini y De Paul separados”. Al aire de ¿Qué pretende usted de mí? (Canal de la Ciudad), la periodista informó: “Lo que me dicen es que no fue por falta de amor, no es que uno dejó de amar al otro. Sino que en algún punto los proyectos que tienen los fueron distanciando”.

En este aspecto, Varela señaló: “Él es padre y está en otra etapa de la vida, ella tiene muchas cosas por delante y pasó cuestiones de salud que contó... Fueron cosas que los distanciaron y están como en ese momento de reelegir caminos. Hoy están separados”.