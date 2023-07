El reencuentro de Mauro Icardi y Maxi López por la salud de Wanda

Durante este lunes, Wanda Nara rompió el silencio sobre su estado de salud, luego de que corrieran varias especulaciones que generaron mucha preocupación. Mediante sus redes sociales, la conductora reveló el motivo por el cuál quedó internada la semana pasada.

Entre otras palabras dijo: "Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano, y sobre todo con mis tiempos", apuntando directamente contra Jorge Lanata.

Fuerte interna entre Maxi López y Mauro Icardi por la salud de Wanda Nara

En todo momento la estuvo acompañando su esposo Mauro Icardi, pero quien regresó al país fue Maxi López y se reencontró con el futbolista, quien anteriormente era su amigo. Este encuentro no habría terminado en los mejores términos y en 'Socios del Espectáculo' revelaron los detalles.

"La interna de Maxi López y Mauro Icardi es por los chicos. Maxi llegó de urgencia a la Argentina, sobre todo para estar cerca de sus hijos y para acompañar y ayudar a Wanda en este momento en el que ella está dedicada a su salud", contó Rodrigo Lussich sobre el conflicto de quien se quedaría con Valentino, Constantino y Benedicto, los tres hijos que tuvieron Wanda y Maxi cuando eran pareja.

"Las primeras horas fueron ríspidas. Maxi habría ido a buscar a los chicos a la puerta, los acompañó a fútbol y los pibes han decidido quedarse con la mamá en la casa familiar", agregó Adrián Pallares sobre este primer reencuentro entre Icardi y López.

En ese sentido, el conductor aseguró: "Maxi se va a ir a vivir a Santa Bárbara, al mismo barrio, para estar más cerca y están tratando de limar asperezas. Está claro que Mauro y Maxi no tienen ningún tipo de vínculo. Del lado de Maxi no hay mucha simpatía".

"Quieren que estos 15 días los chicos estén un poco más cerca de su papá, pero por ahora habrían decidido quedarse a dormir con su mamá. Todos están tratando de que esos chicos, en lo posible, estén lo más contenidos posible", concluyó Pallares sobre esta interna entre Maxi López y Mauro Icardi en medio del problema de salud de Wanda Nara.