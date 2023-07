El novio de Gladys quiere separarse porque tiene cáncer

Gladys, "La Bomba Tucumana", no la está pasando bien. Semanas atrás, empezó a hablar del difícil momento que atraviesa. Y, en medio de su reaparición en los medios, esta semana reveló en una entrevista en LAM que su novio le pidió distanciarse tras haber sido diagnosticado con cáncer.

La cantante, viene realizando declaraciones que brindan detalles del tratamiento psiquiátrico que la acompaña por los ataques de pánico que padece. Si bien eso la está ayudando, ahora asegura estar "muerta en vida" porque su novio tiene cáncer y él le dijo que prefiere transitar el momento solo.

“Estamos distanciados porque él quiso y la verdad que la estoy pasando mal hace rato”, dijo visiblemente conmovida por la situación que le toca vivir. “Tuvimos una historia de amor como nunca en mi vida. Es la primera vez que amo de verdad a alguien, y tuve la desgracia y él también, de que se enfermara y quisiera atravesar su enfermedad solo. Él está enfermo y no quiere que nadie lo acompañe y yo estoy quebradísima, muerta en vida”, agregó.

Entre lágrimas, contó: “Está enfermo de cáncer. Tiene apenas 37 años y es algo totalmente fuerte que nunca me imaginé que podía llegar a pasar. Lo único que me hace bien y me salva es ir a cantar”.