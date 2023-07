La China le mandó carta documento a Cinthia y esta respondió con todo

En las últimas horas se filtró la carta documento que le envió la China Suárez a Cinthia Fernández por causarle un "grave daño moral y profesional dada su trayectoria pública en los medios". Curiosamente, esta intimación es debido a un filoso tuit que publicó la panelista en contra de la cantante.

CÓMO FUE EL COMIENZO DE ESTE FUERTE CRUCE

En principio, la actriz publicó un video cantando dentro de un motorhome junto a dos compañeras de trabajo, quienes le habrían escrito una canción que sería como "recuerdo" al día en el que Pampita agarró infraganti a Benjamín Vicuña con Suárez.

"En el motor de la China, la China se peleó, ojalá se peinen todas, la p... que lo parió", decía el tema que inventaron las colegas de la cantante.

Tras esto, quien cuestionó la polémica actitud de la China fue Cinthia Fernández, que le dedicó un tajante tuit por recordar con gracia el mal momento que vivió Pampita al ver a su marido de aquel momento con otra mujer.

"Qué mala que es la China Suárez en joder con una canción con el motorhome. Destruiste una familia, vos y el tipo, y encima te reís. Esta flaca es de terror", publicó la mediático totalmente furiosa.

Ante ese tuit, la China intimó a Cinthia y ahora la panelista habló con Socios del Espectáculo sobre ese picante tuit. Además, confesó si trabajaría con la cantante y, con un palito para Suárez, reveló si está en búsqueda de nueva pareja.

En las últimas horas advirtió a sus seguidores que recibió una carta documento, pero en sus recientes historias de Instagram, la mediática finalmente expuso la identidad de su demandante: ni más ni menos que la China Suárez.

El documento fue publicado por la cuenta elejercitodeLAM, y claramente se aprecia el motivo por el que la cantante apostó a este recurso legal contra la conductora de el trece: un mensaje que Cinthia publicó en Twitter

LA FUERTE RESPUESTA DE CINTHIA FERNÁNDEZ A LA CHINA SUÁREZ

La bailarina uso sus redes para lapidar a la actriz: “La canción que vos subiste a tus redes sociales fue provocando, reflotando una situación que fue pública. Vos subiste un video tuyo, en un motorhome, riéndote, haciendo alarde de una situación que fue muy dolorosa para otra mujer”, expuso Fernández en relación a la pelea vintage que sostuvo la ex de Benjamín Vicuña en su momento con Pampita.

La mediática mostró la reseña de un portal de noticias donde se mencionó el polémico video de la China. Con esto, Cinthia indicó que frente al tema, no debía ser ella la única demandada: “Chinita, me preguntan si tenés un gran rollo de papiro como para mandarle a la Argentina. Seguramente mucha gente opina como yo, no sé si te va a alcanzar mamita”.