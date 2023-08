Pampita habló sobre el discurso de Vicuña en los Martín Fierro

La última gala de los Martín Fierro sigue dando de hablar en el mundo del espectáculo. Si bien todas las luces estaban puestas sobre la presencia de Jey Mammon en la ceremonia, lo más trascendente del show ocurrió en el discurso que brindó Benjamín Vicuña al dedicarle su premiación a su ex, Carolina Pampita Ardohain, que estaba sentada junto a su nuevo esposo, Roberto García Moritán. Esta tarde, la modelo se refirió por primera vez al cruce en LAM.

“Muchas gracias a este país, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos”, dijo el actor chileno el pasado 9 de julio. Pero, en esa enumeración, también se le escapó "me dio un amor". A esto, lo corrigió rápidamente con una sonrisa en la cara diciendo "me dio tantas cosas" .

Por supuesto, las cámaras se posaron con Pampita que sonreía mientras su esposo no tanto. “No saben, estaba emocionadísima porque yo fui parte de su vida cuando él llegó a la Argentina, cuando empezó su carrera en Argentina. Lo vi trabajar en proyectos súper buenos y no lo nominaban, o no ganaba y ganaba otro. Yo sabía de su esfuerzo, él realmente pone el corazón en cada personaje”, dijo la conductora tras ser consultada por Ángel de Brito.

Además, dijo que antes de la gala ya le había dicho a su ex pareja que iba a ganar el premio por su papel en El primero de nosotros: "Le puso mucho el corazón a este proyecto, causó algo en la gente. Por eso era un personaje tan fuerte, para mí lo iba a ganar sí o sí".

Pampita aclaró que, si bien sus hijos son argentinos, Vicuña podría trabajar y ganar mucho más en Chile, pero que sin embargo el apostó por su carrera y que al fin llegó su momento de reconocimiento: "Yo estaba súper feliz por él, llena de orgullo, me encanta, es el padre de mis hijos, me parece un actor tremendo, siempre lo dijo, talentoso en lo que haga, drama, comedia. Y me encanta que lo reconozcan en mi país, porque es mi país”.

Obviamente, los panelistas de LAM le enfatizaron sobre el "me dio un amor" del que enfatizó el actor en su discurso. “No sé qué quiso decir en ese momento”, aclaró y declaró que tampoco le preguntó al respecto: “No me hice cargo tampoco. Yo no puse cara de ‘uy, dijo algo fuerte’”.