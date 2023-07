Los memes de Vicuña, Pampita y Moritán post Martín Fierro

Se entregaron los premios Martín Fierro 2023 y se convirtieron en el tema de conversación de todos los argentinos en las últimas horas, sobre todo por Benjamín Vicuña, quien se consagró como "Mejor Actor". El chileno se subió al escenario para recibir su premio y dejó unas polémicas palabras que resonaron en el público y las redes.

Cuando el actor subió al escenario, dijo: "Muchas gracias APTRA, muchas gracias a los que votaron y a lo que no votaron. Los que están en su casa me piden que suba este premio maravilloso".

Luego, agradeció al país, pero lo hizo de una manera muy particular: "Me recibió, me dio un lugar, me dio unos hijos maravillosos, me dio un amor... Me dio tantas cosas", dijo el actor entre risas. Vicuña dejó de lado lo dicho y cambió rápidamente de tema en su discurso. Sin embargo, las redes no se lo dejaron pasar y apuntaron directamente a Pampita.

LOS MEJORES MEMES TRAS EL DISCURSO DE BENJAMÍN VICUÑA

De este modo, Pampita, Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán se convirtieron en el foco de atención de los internautas, quienes se despacharon con los mejores memes.