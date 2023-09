Juan Falú: "Neuquén es un lugar que me abrigó"

El guitarrista tucumano Juan Falú y la cantora salteña Nadia Szachniuk llegaron a la ciudad de Neuquén para presentar un repertorio de 16 maravillosas canciones y ofrecer una oportunidad de reunión que renueva el espíritu de estas composiciones. El encuentro invita a apreciar la obra desde una perspectiva renovada, celebrando la diversidad de las provincias que inspiraron estas melodías.

Juan comienza hablando de su arraigo en Neuquén, lugar que recuerda con cariño y hoy lo encuentra presentando su álbum "Falú", donde explora en la obra de su tío, Eduardo: "Siempre ha sido un lugar que me 'abrigó' y quiero mucho". Es que sus visitas a nuestras tierras son una tradición de larga data y el músico ya forma parte del ADN cultural de la provincia, identidad que forjó también su amistad con Chito Ceballos: "Vengo desde finales de los 80s, cuando había una actividad cultural floreciente alrededor del Centro Cultural Simón Bolívar. Los lazos quedaron marcados".

"Vamos a recorrer obras conocidas y no tanto. En general, los compositores tenemos un caudal de creaciones que pasan más desapercibidas que otras, pero las valoramos muchísimo. La música no tendrá un arreglo, es un método que adopté hace muchos años para que la versión surja espontáneamente", dice Falú sobre esta colaboración fraternal que será "un diálogo del canto con la guitarra". Esa inseparable compañera en su trayecto creativo, atesorada por el cantor como "un instrumento sagrado" que lo acerca a su tierra: "Cuando estaba exiliado, la guitarra me ayudó a sostenerme, la siento tan sagrada como la música que sale de sus cuerdas".

El dúo ya brilló en el Centro Cultural Kirchner

El apellido Falú está indisolublemente asociado a la música argentina a partir de la obra de Eduardo Falú, como compositor, guitarrista y cantante. Por su parte, Juan Falú pertenece a la generación que desciende de aquella que integraba su tío Eduardo y es un referente absoluto para las nuevas camadas de músicos. Las cosas del destino, nunca llegaron a grabar juntos.

Entre otras obras, Nadia y Juan interpretan La nostalgiosa, Las golondrinas, Zamba del arribeño, Confesiones del viento, Oro verde, Milonga del alucinado y Gato panza arriba.

Su tio Eduardo se unió a importantes poetas argentinos con quienes compuso obras inolvidables. Entre ellos destacan Jorge Luis Borges (José Hernández) y Jaime Dsávalo (Las Golondrinas, Tonada del viejo amor, Trago de sombra, Milonga del alucinado, Zamba de la Candelaria, La Caspi Corral, Renacer, Amor, se llama amor). La colaboración con este último dejaría una huella imborrable en la historia cultural argentina, trascendiendo el Folklore para coquetear con la prosa y el microrrelato.

"Es muy saludable y necesario que la colaboración entre cantores esté vigente. Son rastros memoriosos que nos permiten reconciliarnos colectivamente con nuestras propias identidades, verdaderos tesoros de la cultura. Nos enseñan que no basta producir un sonido, sino un cuerpo artístico complejo que se forma más allá de la excelencia en cada una de las partes. No se puede defirnir, simplemente ocurre", concluyó Juan Falú, de quien los espectadores podrá disfrutar este jueves a partir de las 21.