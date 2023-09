Por qué Rufina quedó afuera del nuevo video de "la China"

"La China" Suárez estrenó un nuevo tema y video, junto a Rodrigo Tapari. Del mismo, participaron dos de sus tres hijos: Magnolia y Amancio, frutos de su relación con Benjamín Vicuña. La incógnita se había centrado en la ausencia de Rufina, también hija de Eugenia, a quien tuvo con Nicolás Cabré.

La respuesta se encuentra en la misma publicación que realizó la actriz y cantante, informando el estreno del nuevo video. Claramente, quienes no vieron las stories que publicó "la China", no entendieron por qué faltaba un integrante de su familia en las imágenes de la nueva producción.

“Vayan a ver el video y cuéntenme a quién se lo dedican. Yo a mis tres pollitos”, dijo Eugenia Suárez en relación a la canción "El amor que me das tú". Y, aclaró: “Rufi iba a estar también en el video, pero me plantó a último momento porque se fue a la casa de su mejor amiga". "Y, me parece perfecto”, agregó, dándole un dulce beso a su niña.