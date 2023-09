El conmovedor video del bautismo de Andrea Rincón

Andrea Rincón se bautizó en una iglesia y realizó un conmovedor posteo en sus redes sociales. En septiembre de 2021, la actriz contó que se había aferrado a la religión cristiana evangélica para salir adelante en su lucha contra las adicciones.

Este domingo dio un paso más en su fe y compartió en Instagram la celebración de su bautismo en la denominada Iglesia Épica y eligió un pasaje de la Biblia del libro de Corintios: “‘Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas’ 2 Corintios 5:17 - La Biblia”, escribió junto a fotos y videos de lo que fue un nuevo paso en su vida.

Además agregó un relato de los momentos más destacados de su bautismo: “Cada uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas”, escribió Rincón, en referencia a un pasaje de La Biblia. Y siguió: “Gracias a mi familia y amigos por compartir este momento tan especial y único conmigo”.

En un momento decisivo de la ceremonia, fue consultada por su pasado y con una fuerte emoción expresó: “Me arrepiento de todo” emocionando a todos los presentes.

La publicación recibió cientos de comentarios de felicitación, entre los que destacaron el de Luisana Lopilato o Santiago del Moro. “Que Dios te re bendiga siempre”, escribió la actriz de Matrimillas; mientras que el conductor de televisión añadió un emoji de un corazón rojo.

Andrea Rincón: “Dios me salvó la vida”

“Cuando empecé a leer la Biblia, me di cuenta de que es como el manual de instrucciones de cómo vivir. Para estar tranquilos y no tener que anestesiarte hay que orar. Lo hago todas las noches y todas las mañanas. Creo en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en Dios, y me hace bien”, detalló.

En más de una oportunidad, Andrea Rincón agradeció públicamente a las personas que intervinieron para que ella lograra ponerle un freno a su adicción a las drogas. Más allá de su entorno y amigos del medio, la actriz aseguró que encontró una gran contención en la religión.