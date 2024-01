Karina Jelinek disfruta Punta del Este junto a su novia: las fotos

A principios de año, Karina Jelinek está disfrutando de unos días de sol y playa con amigos, descansando y a la espera de lo que le deparará en el ámbito laboral al inicio del 2024. La mediática se encuentra en Punta del Este, compartiendo momentos con su pareja Flor Parise y formando parte de un grupo que incluye a Floppy Tesouro y Kennys Palacios, junto a otros amigos.

En una charla con el canal de streaming "La Casa", Karina Jelinek contó cómo pasa sus vacaciones: "Me gusta dormir, levantarme tarde, y a veces salgo con amigos. Básicamente, almuerzo con ellos, disfruto de la playa y hago un poco de todo. También me doy el lujo de dormir la siesta".

Además, mencionó lo esencial que lleva en su bolso de playa: "Siempre llevo un body splash, me gusta tener un parlante pequeño y, por supuesto, gloss". Resaltó la importancia de cuidar su cuerpo y disfrutar de la música. También reveló que lleva sus propias botellas, copas y hasta su hielera personal: "No me gusta el hielo manoseado, así que compro en una estación de servicio y lo guardo en mi heladerita. A veces mis amigos no quieren bajar del auto, así que me toca salir a comprar el hielo y la bebida. Llevo mis propias botellas y mis vasos. En los boliches, uso mi vaso y mis botellas. El bolso pesa tanto que a veces mis amigos me ayudan a llevarlo. Kennys, siempre tan atento, me da una mano".

Karina contó cómo surgió su vínculo con el histórico asistente de Wanda Nara. “Cuando me separé, Kennys me bancó mucho y vivió conmigo mucho tiempo, tengo un buen recuerdo de él y siempre está presente, incluso cuando se fue con Wanda siempre estuvo. Y ahora yo lo invité acá y vino”. Y por el contrario, admitió que hubo amistades que le fallaron, por lo que tuvo que poner un importante filtro.

"No es un problema del ambiente; en todas partes hay gente que te decepciona. Fue un proceso lento, algunas personas conocidas me lastimaron, pero ya está", explicó, sin mencionar nombres ni querer generar más controversia mediática sobre el tema.

Flor Parise, la novia de Karina.

A finales del año pasado, Karina participó en el Bailando 2023 como invitada en la salsa de a tres junto a Kennys Palacios y su bailarina Morena Sánchez. Mientras ella estaba en el programa, su novia Flor Parise estaba en los pasillos del canal viendo el show. La cámara de Intrusos las encontró y logró obtener el testimonio de ambas, marcando la primera vez que hablaban públicamente después de varios años de una relación que nunca fue del todo confirmada.