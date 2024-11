Furia reapareció en los medios y Carmen Barbieri habló sobre el cruce entre ellas

A exactamente once meses de su inesperada aparición en Gran Hermano, Juliana Scaglione, mejor conocida como "Furia", dijo presente en la premiación de Los Más Clickaeados 2024 del portal Ciudad Magazine, y tuvo un encuentro con Carmen Barbieri, que dejó con la boca abierta a la conductora.

Es que tras ser parte del reality, generar un verdadero escándalo con sus polémicas actuaciones, renunciar al ciclo y luego sumarse al streaming de Alex Caniggia, la doble riesgo se tomó unas semanas de descanso e hizo su gran reaparición en ese evento que reunió a decenas de famosos.

Entre esos famosos, Furia tuvo un encuentro con Carmen Barbieri, quien se mostró completamente sorprendida por la forma de actuar de la "ex hermanita", ya que cambió los preconceptos que había formado sobre su persona.

“Amo a Furia. ¡Lo bien que me saludó! Fue una mujer que desconocí porque no es como se maneja en el medio”, dijo la conductora, haciendo mención a los explosivos episodios de Juliana en el reality, y luego continuó: “Hablé con ella y está bien centrada. Es divina. Esta mujer hace un personaje. Conmigo, hablando, hizo que cambie mi forma de pensar. Es un personaje”.

“Me dijo ‘estoy bajando un poco los decibeles’. Era otra persona”, concluyó Carmen, mostrando otro lado de la doble de riesgo, que se ganó el amor y el odio de los fanáticos de Gran Hermano.

El look de Furia en el evento

En tanto, y aprovechando la presencia del diseñador Fabián Paz en el programa, Carmen le consultó sobre el look que había elegido Furia.

La influencer reapareció en los medios (Gentileza: Ciudad Magazine)????

“A mí el saco me gusta, lo que tiene abajo también, pero no me gustan las botas, porque las botas esas son del 2021, ya son antiguas”, confió Paz y para después argumentar: “Hay cosas que son muy de tendencia que no hay que comprarselas, que las use pero no para ir a un evento. Está muy bien, el rojo con el negro me gusta, pero no los anteojos”.