Vanina Escudero contra todas: se peleó con su hermana y con Denise Dumas

En las últimas horas, los chimenteros explotaron a fondo las peleas de Vanina Escudero, bailarina y pareja de Álvaro Navia (exintegrante de Showmatch), con su hermana Silvina Escudero y su examiga Denise Dumas. Según revelaron, mientras que con su familiar se distanció por cuestiones de dinero, con la pareja de Campi tuvo un cruce luego de quitarle el madrinazgo de su hija Joaquina.

Por el lado de su conflicto familiar, si bien Silvina confirmó que estaban peleadas e incluso se mostró afectada en los ciclos televisivos, por el momento eligió no hablar al respecto. Sin embargo, Yanina Latorre dio detalles de lo que pasó entre ellas.

“Yo tengo entendido que el marido de Silvina les prestó dinero porque no estaban bien económicamente y quedaron complicados. Ahí es donde viene el problema”, reveló la angelita y luego siguió: "Les prestó dinero, el marido de Silvina que es empresario, le da laburo a Waldo, porque él llega sin nada y tiene una familia que mantener, no vinieron con guita de Uruguay”.

Asimismo, Silvina se asoció con Vanina por los trajes de baño, pero "todo venía del matrimonio de ella. Ahí empezaron a haber rispideces porque no volvía la guita, medio que se enfrentan porque eran las dos pero venía la plata de un solo lado, más el laburo, la guita prestada, y no había como ánimo de devolución ni de portarse como ellos pretendían... Fue todo por guita, porque ellos le dieron una gran mano y no se no si no fueron agradecidos, o que no la devolvieron, o no se portaron como debería después de que los ayudaron”, concluyó la panelista.

En tanto, sobre el cruce con Denise Dumas, la propia conductora le contó a LAM. “Me sacó el madrinazgo y no sé si tenemos diferencias, son decisiones”, dijo, al recordar que la pandemia y el viaje de los Navia a Uruguay separó a las familias.

Denise era la madrina de la hija de Vanina.

Ante esto, desde ese programa salieron a buscar a Vanina, quien sentenció que la amistad con Denise dejó de ser tal. “Me impacta porque la quise muchísimo, para mí fue una mujer muy importante, pero el mundo cambió para todos y nos fuimos a vivir a otro país”, explicó en un audio enviado a Fernanda Iglesias y luego añadió: “Nosotros cumplimos con la cuarentena a raja tabla, a Joaquina le costó mucho adaptarse y ya era momento de tomar una decisión”.

“Yo sentí que no podía regalarle más ausencias. Hace años que no la veíamos, por lo menos dos años, y Joaquina no tenía ningún contacto con ella”, agregó Vanina, que alegó que “nunca imaginó que Denise no lo entendería”.

Acto seguido, la panelista reveló -siempre siguiendo el relato de Escudero- que “todas las veces que Vanina viajaba le escribía a Denise para hablar y verse y Denise jamás quiso”.

Estas declaraciones parecen no haber sido suficientes para la bailarina, quien luego usó su Instagram para seguir argumentando sus motivos.

“Sinceramente me incomoda un poco hablar de Denise, primero porque la quise muchísimo, para mí fue una persona importante y nunca hablaría mal de ella. Y por otro lado porque para aclarar siento que tengo que exponer a mi hija, algo que no hago nunca. Cuando nació Joaquina elegimos que Denise fuese su madrina. Pero el mundo cambió para todos, con la pandemia y además nos fuimos a vivir a otro país. Como para cualquier niño, la pandemia no le fue fácil y nosotros cumplimos con la cuarentena a rajatabla: no vimos a nadie, solo distrutabamos de nosotros”, arrancó el mensaje.

El descargo de Vanina tras los dichos de Denise Dumas.

“Después nos fuimos a vivir a Uruguay y particularmente a Joaquina le costó mucho adaptarse. Ella quería bautizarse, ya con 5 años aproximadamente. Y ya era momento. En ese contexto yo sentí que no podía regalarle más ausencias. Hacía años que no la veíamos a Denise, por lo menos 2, y Joaquina no tenía ningún tipo de contacto con ella", continuó su descargo.

"Ella necesitaba amor y una madrina que pudiera estar con ella. Yo hablé con Denise antes de proponérselo a mamá (no fue un día antes, fue un tiempo antes de que suceda). La verdad es que nunca imaginé que no entendería. Obviamente no era algo fácil, pero pensé q a la larga podría comprender que esta decisión no tenía que ver con ella. Mi foco estaba puesto en Joaquina y en lo que ella necesitaba”, cerró la bailarina.