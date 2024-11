La furia de Migue Granados tras el plantazo de Wanda Nara y L-Gante a Olga

Horas atrás, Wanda Nara y L-Gante anunciaron que se presentarían como pareja en el programa Soñé que volaba del streaming Olga, pero luego de mucha expectativa, la mediática y el artista plantaron a Migue Granados, los que generó su furia en vivo.

Sin la pareja del momento en el streaming de Olga de este jueves, Migue Granados tomó la palabra y contó que finalmente Wanda y L-Gante no serían de la partida. Sin embargo, muy enojado, apuntó contra ambos, luego de aclarar que el equipo de ellos fue el que pidió la nota.

En este sentido reveló que una persona “de confianza” se comunicó con Tefi Russo para pedirle el teléfono del programa y ella los comunicó con Granados. “Queremos que vayan Wanda y L-Gante a hacer una nota”, fue el mensaje que recibió el conductor. “Qué loco que ellos pidan una nota cuando es una pareja nueva que están en mil quilombos”, reflexionó Migue y aseguró que no dudaron en aceptar la propuesta y pactar la entrevista para este jueves 14 de noviembre a las 10.15.

La pareja plantó a Migue Granados.

Con todo listo, Migue confió que le escribió a la mayor de las Nara para hablar sobre la entrevista, pero se sorprendió al ver la respuesta de la exbotinera. “Ella me dice ‘no voy a ir’”.

Ante este mensaje, desde Olga se contactaron con la persona con la que pautó la entrevista para decirle que Wanda le aseguró que no iba a ir y fue ahí que sólo hubo más confusión, ya que desde esa fuente expresaron que si iban a ir a la transmisión. "Esta persona labura con ellos, no era un tipo que me estafó”, reveló Migue e insistió: “La nota la pidieron ellos. Anoche me escribieron de LAM, de Telefe para ver si venían para hacerles una nota y yo les ponía ‘lo dudo’”.

“No fue una idea nuestra, apareció la posibilidad de que vinieran”, acotó Russo.

En medio de las repercusiones del plantazo a Olga, desde Socios del espectáculo revelaron que la mediática estaría en su residencia en el edificio Chateau Libertador del barrio porteño de Núñez, y si bien hoy tenía programadas algunas entrevistas, "suspendió absolutamente todo”.

Con todo esto, pareciera que el episodio -que involucraría una denuncia- con Mauro Icardi en la casa que compartían en Buenos Aires, obligó a la conductora a bajar el perfil, tal como se lo pidió su abogada Ana Roselfeld, quien incluso la obligó a bajar una inocente foto junto a una de sus hijas de sus redes.