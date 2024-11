El pacto de Wanda Nara y L-Gante para blanquear su noviazgo y la frase a Mauro Icardi

Tras dos años de idas y vueltas, Wanda Nara y L-Gante decidieron blanquear de una vez por todas su relación, e incluso realizaron un vivo en Instagram, en donde se besaron ante más de 65 mil de sus seguidores. Con la farándula completamente enloquecida ante esta confirmación, los enamorados revelaron el pacto que hicieron entre ellos, previo a mostrarse en público.

Según explicaron Wanda y L-Gante en medio de sus muestras de cariño (se decían el uno al otro "te amo" y se besaban ante la cámara de su celular) , ambos querían “jugársela” por este amor y que por eso se prometieron “darlo todo y arriesgarse”, pese a la poca aceptación del noviazgo.

Como si fuera poco, la novedad se conoció mientras se rumorea que ¿su ex esposo? Mauro Icardi, estaría buscando jugar profesionalmente en Argentina, con el objetivo de recuperar el amor de la empresaria. Sin embargo, Wanda parece haberle dedicado una frase muy particular desde sus redes sociales.

“Alguien que de verdad te ama, va a preferir mil veces mejorar antes que perderte”, rezaba la frase que la conductora compartió, dando a entender que Mauro seguía demostrándole comportamientos que a ella no le gustaban.

El cruce con Tamara Báez

Por otro lado, y luego que Wanda compartiera una foto con L-Gante y su hija Jamaica, Tamara Báez, expareja del artista, salió con los tapones de punta, más que furiosa. “Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen en esa película que viven. Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos", arrancó la influencer en su posteo y luego agregó: "De él no me sorprende nada. Mañana está con otra y listo. Pero la única vez que la ve tiran fotito. No va. Desubicada. Ni que tuvieras 20 años”.