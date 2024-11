Mirtha Legrand se las cobró y se cruzó en vivo con Luis Brandoni por el INCAA

Durante la última emisión de "La Noche de Mirtha", la legendaria conductora aprovechó la presencia de Luis Brandoni, uno de los invitados a su ciclo, para enfrentarlo por el tema INCAA. Es que tras los dichos de la "Chiqui" en los Martín Fierro de Cine y Series con los que llamó a defender esa institución nacional, el actor cuestionó públicamente la relevancia de este tema y aseguró que el mismo no se iba a cerrar.

Puntualmente, durante la ceremonia celebrada semanas atrás, Legrand expresó su preocupación por los recortes presupuestarios y la disminución de créditos asignados al instituto, situación que, según afirmó, podría poner en riesgo su funcionamiento y la cultura del país, y recordando esto, la anfitriona le preguntó directamente a Brandoni: “Luis, ¿a vos te molestó que en los Martín Fierro mencionara al INCAA y pidiera que no lo cerraran?”.

Ante esto, el intérprete negó sentirse así y aclaró: “No… No, es que yo no creo que lo cierren”.

Subiendo la tensión en la mesa, Mirtha fue por más, y comentó que se había enterado de otros de los comentarios de Brandoni sobre su discurso. “Mirá mi dedito, yo te leí que criticabas que lo mencionara. Era simplemente para que no lo hagan”, expresó, con un tono jocoso.

Fue ahí que el exfuncionario político insistió: “Es que no creo que ocurra”, pero Mirtha sin quedarse callada añadió: “No, simplemente dan menos créditos. Por suerte, todavía no lo han cerrado”.

En tanto, previo a su participación en el programa de la Chiqui, Brandoni expresó su postura en una entrevista con Marcelo Bonelli en TN. “El problema no es solo el INCAA, es que la televisión prácticamente ha desaparecido como fuente de trabajo para los actores. No hay tiras, no hay música, no hay humor”, declaró, haciendo hincapié a la situación laboral dentro del sector.

En ese mismo diálogo, descartó las versiones sobre un posible cierre del instituto, afirmando que “se exageró la gravedad del asunto”. “Yo quiero saber si efectivamente se desfinanció el INCAA. Este costaba una fortuna. ¿Están seguros de que se desfinanció? Sí, claro, se recortó, por supuesto, pero no me parece que sea alarmante. No va a terminar.”

“No sé quién le dijo a Mirtha que se va a cerrar. Pero cómo no van a tener temor los actores si la rama de la profesión y lo que daba más trabajo, está cerrada hace más de un año. Vamos a ver si se puede volver. No digo que Mirtha sea kirchnerista, pero yo no me he enterado que Milei haya dicho que se va a cerrar”, cerró el actor en ese entonces.