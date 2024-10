Martín Fierro de Cine: todos los ganadores, las polémicas y los discursos más destacados

En la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, se entregaron los Martín Fierro del Cine y las Series. La ceremonia fue conducida por Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña, en lo que fue una noche plagada de reconocimientos y con muchos discursos críticos en el contexto político actual.

En el rubro Series, “El encargado” fue la gran ganadora. Mientras que en Cine, se destacaron “Puan” y “Cuando acecha la maldad”.

El Martín Fierro de Oro fue para Guillermo Francella, quien, en ambos agradecimientos se cuidó especialmente de expresar un discurso de agradecimiento hacia el público sin emitir ningún juicio de carácter crítico.

La ceremonia no estuvo exenta de discursos críticos al Gobierno

Mirtha Legrand se llevó el premio Martín Fierro de Brillante. Al agradecer, lo primero que expresó fue “¡Que no cierren el INCAA!”. Los discursos con fuerte contenido de disgusto por las medidas que toma el gobierno nacional se sucedieron a lo largo de toda la entrega, con adhesión de buena parte de la concurrencia y con cierta incomodidad por parte del resto.

María Alché y Benjamín Naishtat, al subir a recibir la distinción por mejor Guión destinado a la celebrada “Puán”, cedieron la palabra al decano de la Facultad de Filosofía de la UBA, Ricardo Monetti, quien se manifestó con énfasis en defensa de la educación pública y el financiamiento de las universidades.

Por otra parte, Luis Brandoni fue duro pero desde el otro lado. "La gente no quiere más ladrones", dijo al subir a recibir su premio. Y remarcó: "Hemos pasado por momentos con mucho trabajo y casi nada de trabajo, me tuve que ir de este país por amenazas y volví con esperanzas. Y sigo teniendo esperanzas en el país porque la gente no quiere más ladrones por todas partes".

Norman Briski recibió un reconocimiento a la trayectoria y también dio un fuerte discurso en defensa del cine y el arte nacional. "Nos están afanando la ficción", dijo ante el aplauso de varios de los presentes. Además, incluyó al conflicto de Israel con Palestina. "Gaza no será vencido" agregó.

Hubo lugar para homenajes en los Martín Fierro

Se rindieron homenajes a “La tregua”, primera película argentina en ser nominada al Oscar, y a “La fiaca” cuyo protagonista, Norman Brinki, también dio un fuerte discurso en defensa del cine y el arte nacional. “La Mary” fue celebrada por sus 50 años con la entrega de un Martín Fierro de Brillante para su protagonista: Susana Giménez.

En el apartado In Memoriam, para homenajear a los que murieron en el último año, Sandra Mihanovich y Julia Zenko interpretaron la canción “Razón de vivir” de Víctor Heredia.

Luis Brandoni recibió un premio de Platino por su trayectoria.

Luis Brandoni recibió el Martín Fierro de Platino por su aporte al cine nacional. A sus 84 años suma más de 70 películas filmadas.