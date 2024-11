Tensión en la familia Stoessel por el romance entre Tini y Young Miko

Si hubo un rumor que sacudió por completo a la farándula argentina fue el del supuesto romance entre Tini Stossel y Young Miko, y el periodista Juan Etchegoyen se encargó de dar más detalles de esta relación, la cual habría detonado una interna en la familia de la Triple T.

Es que según confió el especialista en espectáculos, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera (quienes actualmente están separados), padres de la cantante argentina, no verían con buenos ojos esta relación.

“El romance de Tini Stoessel con Young Miko es un hecho y todos esperamos que lo blanqueen porque se las ve felices. Pero si bien entre ellas está todo espectacular, existe una fuerte interna en la familia de la triple T”, lanzó Etchegoyen en su streaming.

“No cayó bien este romance, no cayó bien en los padres de Tini y es solo un 2% lo que voy a contar hoy de lo que sé. Me dicen que la mamá de Tini, Mariana Muzlera, no está de acuerdo con este nuevo amor que vive su hija...”, continuó diciendo.

Como si fuera poco, luego añadió que la relación entre las cantantes llevaría casi un año, pero dada la tensión entre los Stoessel, aún no se dio el encuentro familiar: “Me lo cuenta una persona que forma parte del círculo íntimo de Tini. El textual fue ‘está todo demasiado tenso en la casa de los Stoessel con este romance’. Imagínate que esta relación va para el año y todavía no se generó un encuentro”.

El noviazgo entre las jóvenes se dio a conocer algunos meses atrás, cuando un mensaje en las redes sociales las delató. A partir de allí, la pareja comenzó a mostrarse en diferentes eventos, como por ejemplo, un recital que la puertorriqueña realizó en Rosario, en donde Tini dijo presente.

Así fueron los primeros indicios de la relación.

Según comunicaron los testigos, la Triple T acompañó a Young Miko en todo momento, y a la hora del espectáculo, cantó y bailó todos los temas de su enamorada, intercambiando miradas y gestos cómplices.

Sin embargo, en un determinado momento de la noche, Miko no pudo evitar más la emoción que sentía y, mirando hacia el fondo, le cantó “besito en el cuello”. Ahí, en esa zona del cuerpo que es todo un guiño para ellas, donde Tini se tatuó una delicada llave que abre la cerradura que Young Miko se grabó en la piel.