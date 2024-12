Tras el fuerte ida y vuelta de Victoria Vannucci y Matías Garfulken, el empresario fue detenido

Si bien supieron ser una de las parejas más poderosas del medio, Victoria Vannucci y Matías Garfunkel terminaron su relación de la peor manera, y en la actualidad el conflicto aún se mantiene latente. En este contexto, el empresario usó su cuenta de X para arremeter contra su exesposa y asegurar que ella maltrata a los hijos que tienen en común.

“A N le pega constantemente. Dice una cosa, pero hace otra. Está enferma y mal de la cabeza. Yo también, pero al menos me trato. Ella no. Hasta se tuvieron que encerrar en un baño”, escribió Garfunkel en uno de sus tantos posteos.

Asimismo, en otra publicación aseguró: “Lamento no poder estar para cuidarlos, pero siempre voy a querer lo mejor para ustedes. Falsa, mentirosa, golpeadora de menores e hija de p... Perdón a mis hijos, a mi madre, ella me cag... a palos frente a mis hijos”.

Algunos de los tuis de Garfunkel.

Como si esto no fuera poco, el hombre advirtió que atentaría contra su propia vida, culpando también a Vannucci por esto: “Nuestros hijos son maravillosos. Lamentablemente yo no voy a estar para cuidarlos. Ella me dio el empujón final para que actúe de esta forma”.

Ante esta catarata de mensajes acusadores, la exmodelo también usó sus redes para defenderse, con algunos videos y declaraciones.

“Lamentablemente el padre de mis hijos quiso hacer esto público. Su psiquiatra y compañía pidieron que esté en un instituto psiquiátrico por abuso físico, mental y por manipulación de mis hijos. Siempre traté de que la verdad no saliera a la luz por vergüenza, pero el arreglo era claro: yo jamás hablaría mal de él frente a mis hijos y viceversa, pero él tiene una enfermedad: bipolaridad extrema, más borderline personality y osbsesive compolsive behavior. Por último, me siento orgullosa como madre y siento que que di todo de mí para ayudarlo y que mis hijos vean esas acciones para que el día de mañana piensen que jamás le solté la mano; me duele el corazón”, publicó, junto a un video en el que se escuchan los gritos y las agresiones.

Parte del descargo de Vannucci.????

En tanto, en otro video, reveló: “Me tiró, me empujó, me pegó, me dice ‘puta’ frente a mis hijos, me dice que muera de cáncer como mi madre delante de mis hijos. Esto se lo hace a la única persona que lo ayudó durante todos estos años... Nunca me voy a arrepentir de ayudar pero necesita estar internado y no tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos”.

“Traté, juro que me duele en el alma pero realmente traté... Jamás me sentí (perdón la vulgaridad) como una estúpida. ¿De que sirvieron estos años de ayuda? ¿De que sirvió -después de todo lo que me hizo vivir- ayudarlo? Estoy rota por dentro sin poder respirar... Ahora solo queda trabajar en el bienestar de mis hijos y ser más fuerte, ya que ellos son todo en mi vida. Por favor, sepan que dirá barbaridades por su estado mental. ¡Pido respeto a la prensa que siempre me ayudó en mis mejores y peores momentos!”, continuó Vannucci dolida por lo ocurrido.

Asimismo, aseguró que haría todo lo necesario para que Matías vuelva a ser internado, cosa que ocurrió en las últimas horas y fue la propia Vannucci quien mostró imágenes. Según se conoció, fue detenido por la policía de la localidad de Park City, en Utah, Estados Unidos.

“Preso en la cárcel de Park City y de ahí al instituto psiquiátrico por orden médica”, arrancó su descargó la exmodelo y luego agregó: “Por más dolor, por mis hijos y por mi misma digo ¡basta! Entiendo perfectamente a las mujeres en mi situación, entiendo que me manipuló durante años con sus enfermedades y demás...Tengo tanto para aprender... Cuando uno quiere ver feliz a un hijo hace cualquier cosa. ¡Mi error fue no hacer esto hace años! Mis hijos están conmigo y bien y estamos arrancando un tratamiento terapéutico los tres para sanar”.