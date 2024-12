Tini Stoessel le confesó a Susana Giménez quién es su nuevo amor

Este domingo, Tini Stoessel fue invitada al programa de Susana Giménez, que se transmite por Telefé, donde la famosa conductora no pudo evitar hacerle un comentario que desató una ola de especulaciones sobre su vida amorosa. Al decirle que la veía "muy enamorada", la cantante no pudo esconder su sonrisa, un gesto que, para muchos, fue una confirmación tácita de su relación con Young Miko. Hasta el momento, la cantante argentina no había confirmado oficialmente su vínculo con la rapera, con quien se la ha relacionado en los últimos meses.

El gesto de Tini causó furor en las redes sociales, donde los fanáticos de ambas artistas comenzaron a buscar pistas que pudieran confirmar su romance. Un detalle que llamó la atención de los seguidores fue una foto publicada por Tini Stoessel, en la que mostraba un brazo que la abrazaba. Inmediatamente, los fans conectaron esta imagen con la figura de Young Miko, quien ha sido vista en varias ocasiones acompañando a Stoessel.

El periodista Juan Etchegoyen, en su programa "Mitre Live", también se refirió al tema, asegurando que la relación entre las dos artistas es un hecho. "Ya se los había contado hace tiempo y todos estamos esperando que lo blanqueen, porque se las ve felices", afirmó. Etchegoyen detalló que, según fuentes cercanas, las dos están juntas desde el cumpleaños de Tini en marzo, y que durante esa celebración se las vio demostrando cariño de manera pública.

La reacción de TINI cuando Susana Giménez le pregunta si está enamorada uD83DuDE0DuD83EuDE77 pic.twitter.com/7fxTk6kr5B — TINI Info (@PeruconTini) December 9, 2024

Además, el periodista de espectáculos indicó que los rumores indican que Tini está profundamente enamorada de Young Miko, y que las dos están trabajando en proyectos juntas. Sin embargo, a pesar de los comentarios de los medios, las protagonistas no han confirmado oficialmente su relación, aunque el gesto de Tini Stoessel en el programa de Susana Giménez dejó claro que hay algo más que amistad entre ellas.

Young Miko es una cantante puertorriqueña que nació el 8 de noviembre de 1997. Desde sus inicios en la música en 2019, ha logrado posicionarse rápidamente en la escena musical internacional. Su gran salto a la fama llegó en 2021, cuando lanzó su canción "Riri", que rápidamente se convirtió en un éxito global y consolidó su carrera.

La joven rapera ha trabajado con algunos de los nombres más importantes de la música latina, como Bad Bunny, Karol G y Feid, lo que la ha ayudado a ganar aún más reconocimiento. Este año, uno de sus mayores logros fue el estreno de su sesión con Bizarrap, titulada "Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58", que ha sido un gran éxito entre sus seguidores.

Actualmente, Young Miko cuenta con más de 23 millones de reproducciones mensuales en Spotify, con tan solo 27 años. En 2024, está llevando su música a diferentes partes del mundo, recorriendo países como Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Chile y Perú con su gira internacional, consolidando aún más su estatus como una de las artistas más prometedoras del género.