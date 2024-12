Noe Antonelli fulminó a Nancy Pazos: “Es la peor persona del…”

Nancy Pazos, conocida por su fuerte personalidad, ha sido protagonista de múltiples discusiones en el programa de Georgina Barbarossa, transmitido por Telefe. Una de las confrontaciones más notables ocurrió mientras debatían sobre la situación del país, cuando Pazos insinuó que su colega Noe Antonelli carecía de conocimiento sobre el tema.

La respuesta de Antonelli no tardó en llegar y fue contundente: "Nancy no tiene respeto diciendo que a mí me falta conocimiento. En esta mesa no dicen nada. Me acostumbré a sus malos tratos y desacreditaciones. Son cosas que se deben soportar, pero también tiene que haber un límite". Sus palabras dejaron en evidencia la tensión que reina en el programa.

La situación trascendió las cámaras del ciclo matutino y llegó a otros medios. Noe Antonelli visitó el programa de streaming de Ángel de Brito en Bondi Live, donde el conductor de LAM le consultó directamente sobre su relación con Nancy Pazos. La respuesta de Antonelli no fue menos impactante que sus declaraciones anteriores.

"Yo trabajo con Nancy desde Badía en Pinamar, cuando tenía 20 años. A mí la vida me la puso enfrente para algo... ¿Sabés que siento? Que tengo que aprender de Nancy", expresó Antonelli, mostrando una mezcla de reconocimiento y resignación ante la presencia de Pazos en su vida profesional.

Sin embargo, también reconoció que las interacciones con Pazos han sido, en su mayoría, difíciles. "Nancy siempre fue igual, es su carácter, no le entran las balas y me hice más fuerte gracias a ella", agregó. Antonelli reveló que ha tenido momentos complicados trabajando con Pazos, llegando incluso a irse llorando tras ciertos episodios.

En un tono más emotivo, la periodista confesó: "He sufrido. Es una persona que todo el tiempo me ataca para ver cómo me defiendo". Su declaración dejó al descubierto las dinámicas tensas y retadoras que define la relación entre ambas colegas.

Noe Antonelli fue categórica al cerrar el tema: "No conozco persona más mala, Nancy es mala con todos". Sus palabras reflejan el peso emocional que estas interacciones han tenido en su carrera, marcando una relación tan profesional como conflictiva.

Finalmente, contó a qué se está dedicando mientras está ausente en A la Barbarossa: "En el medio de toda esta revolución, armamos un estudio creativo que enseña y ayuda a empresas y medios a incorporar inteligencia artificial".