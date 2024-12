Se filtró quién pagó la casa del papá de Mauro Icardi y por qué Wanda Nara la reclama como propia

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue acaparando la atención mediática, con nuevos capítulos que suman tensión al conflicto. En esta ocasión, el foco está puesto en una casa ubicada en Rosario, donde reside Juan Carlos, el padre del futbolista. Según trascendió, la propiedad habría sido comprada por Mauro, pero puesta a nombre de Wanda, lo que generó controversia y especulaciones.

El programa Intrusos (América TV) aportó detalles sobre esta historia, revelando que la casa fue adquirida en 2016. “La casa del papá de Mauro, acá en Rosario, está a nombre de Wanda Nara. Su apoderada es Nora Colosimo. Un agente de Buenos Aires hizo la gestión para Mauro Icardi, que buscaba la casa para el padre”, explicó Guido Záffora, basándose en información obtenida de una fuente confiable.

Según Guido Záffora, la fuente es “la persona que le vendió la casa a Wanda”. Además, agregó que esta no fue la única compra que Mauro realizó para su padre. "Mauro le compró la chata cero kilómetro tiempo antes de la casa", señaló. Sin embargo, el vehículo habría necesitado algunas reformas en el garaje debido a su tamaño.

El periodista también indagó en la vida personal de Juan Carlos, mencionando su historial amoroso y algunos conflictos familiares. Según el relato, aunque la casa y la camioneta fueron adquiridas para él, no ha recibido otro tipo de ayuda económica significativa por parte de su hijo. "Nunca ayudaron a Juan con plata. La casa está a nombre de Wanda Nara y la chata también, pero la ayuda económica dudo por cómo vive", leyó Guido Záffora basándose en su informante.

Para cerrar la cuestión sobre la compra de la casa, Záffora concluyó: "La casa la compró Mauro Icardi para su papá, pero la que firmó la compra-venta fue Nora a nombre de Wanda".

En paralelo, desde el mismo programa, Pablo Layus logró obtener declaraciones del propio Juan Carlos Icardi, quien evitó profundizar en la polémica. "No quiero ser un maleducado, pero yo lo que tengo que hablar ya lo hablé con Wanda y con Mauro", afirmó.

El padre del jugador también confesó que no ha tenido contacto reciente con Mauro desde su llegada al país. “En estos días no tengo relación”, admitió, y expresó su preocupación por la lesión que aqueja al futbolista: "Preocupado por la lesión, me preocupa".

A pesar de los conflictos, Juan Carlos aseguró que mantiene una actitud conciliadora. “Para toda mi familia siguen abiertas las puertas de mi casa”, enfatizó. Respecto a la mediática separación y las acusaciones que rodean a su hijo, cerró con un escueto pero contundente comentario: “No sé, es cosa de ellos”.