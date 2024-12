El picante video de Wanda Nara y L-Gante en la cama: “Juguete nuevo”

Luego de lo que fue la incertidumbre sobre cuál era su vínculo, Wanda Nara y L-Gante comenzaron a mostrarse con total libertad y sin temor a exponer el amor que siente uno por el otro. En este contexto, publicaron un video íntimo de ambos recostados en la cama que no tardó en viralizarse.

Sucede que, de la mano con la oficialización de este romance llegó el contenido compartido en las redes sociales. Tanto es así, que en las últimas semanas no sólo ha aumentado la cantidad de fotos de L-Gante y Wanda Nara, sino que incluso algunas han llegado a elevar la temperatura.

En esta ocasión, si bien ambos se mostraron compartiendo la cama juntos, fue la conductora quien decidió inclinar el contenido de sus redes sociales a un ámbito mucho más divertido. Se debe a que mostró un particular regalo que le hizo a su nuevo novio y generó la risa de todos su declaración.

Es que Wanda Nara reveló que en París decidió hacerle un regalo a L-Gante, por lo que mostró cómo jugaba con unos anteojos de realidad virtual. Sin embargo, más allá de que los usa para jugar, la conductora bromeó al respecto: “Le regalé estos anteojitos así piensa que está de after con la Mafilia”.

El comentario de ella despertó la risa de todos, por lo que siguió en esta sintonía y volvió a mostrar cómo el cantante se entretenía con este obsequio que recibió: “Juguete nuevo”. A todo esto, él movía sus manos y su cabeza experimentando cómo debe hacer para jugar con ésto.

En esta sintonía, L-Gante y Wanda Nara se mostraron muy alegres en su llegada a París, la ciudad del amor. Es por eso que compartieron algunas postales de cómo pasan sus días alojados en un lujoso hotel y los distintos puntos turísticos que decidieron visitar.

Cómo no podía ser de otra manera, no faltó el filoso palito de parte del cantante para el ex de la conductora. Es que en su cuenta de Instagram lanzó: “Para el que nos dijo que no, que vea que lo logramos. Y para el que se viró, que no crea que olvidamos… Para el que siempre creyó, tenemos más de lo que soñamos. Nos vemos en Disney”.