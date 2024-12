Renato de Gran Hermano confesó cuál es el vínculo que lo une a Marcos Ginocchio: ¿Hay amor?

Al realizar su presentación en Gran Hermano, Renato confesó que viene de otros realities de Perú a competir en la casa más famosa de argentina. Ante esto, su ingreso a la casa se dio en medio de una popularidad superior a la gran mayoría de sus compañeros, por lo que incluso confesó conocer a Marcos Ginocchio, ganador de la edición que finalizó en 2023.

Es que en una charla con Carlos, Renato confesó que desde hace tiempo que mantiene una relación de amistad con Marcos Ginocchio, quien se coronó en esa misma casa en 2023 cuando se impuso por sobre Nacho Castañares en la final de esa edición de Gran Hermano.

De este modo, se animó a contar cómo es el vínculo que mantiene actualmente con el campeón del reality. “Marcos no es mi brother, brother”, comenzó aclarando. Aunque remarcó que sí tuvo la oportunidad de pasar varios momentos junto a él: “Hablamos y todo, compartimos un momento”.

Esto fue lo que llegó a desatar incluso rumores de un posible amorío entre ellos. Es que para colmo Renato aseguró que espera con ansias un posible reencuentro cuando se termine su estadía: “Seguro cuando salga de la casa, por fin, podremos juntarnos. Porque habíamos quedado, pero como él vive en Salta, no estaba en Capital cuando yo estaba”.

Por lo pronto, el reencuentro con Marcos Ginocchio podría darse pronto. Se debe a que Renato quedó en el ojo de la tormenta dentro de Gran Hermano debido a algunos comentarios polémicos que realizó contra Santiago, quien padece celiaquía: “Mejor no entres a la casa si sabes que vas a tener ese problema y no puedes pensar en los demás”.

Sin embargo, a las horas se arrepintió: “Les quiero pedir disculpas a todos si es que me ven un poco arriba, muy arrogante, como si yo hubiera ganado, cuando no tengo idea de lo que está pasando afuera. Yo no soy más que nadie y no tengo corona porque tengo más seguidores ni porque limpie el baño o jacuzzi. Esas cosas se hacen porque te nacen, no para quedar bien con la gente”

Más allá de esta situación, el peruano se encuentra comprometido en la placa de este domingo y habrá que ver qué es lo que decide la gente. Por lo pronto, corre riesgo su estadía en Gran Hermano a sólo 2 semanas de haber ingresado al reality.