Sabrina Rojas confesó cómo fue el día que rechazó a Luis Miguel: “Yo quería, pero…”

Luis Miguel, en el marco de su gira mundial 2024, regresó a la Argentina por segunda vez en el año para ofrecer dos shows inolvidables que marcaron el cierre de un tour que había comenzado también en este país en agosto de 2023. En medio de la emoción que generaron los conciertos en el Campo Argentino de Polo, una anécdota inesperada salió a la luz gracias a Sabrina Rojas, quien recordó un peculiar momento relacionado con el famoso cantante.

La conductora de "Pasó en América" (América TV) reveló el curioso motivo que la llevó a rechazar un encuentro cara a cara con Luis Miguel. La confesón ocurrió mientras el país vibraba con los shows del "Sol de México" los días martes 18 y miércoles 19 de diciembre. La situación se tornó hilarante cuando sus compañeros en el programa decidieron alentarla a compartir más detalles.

Todo comenzó con un comentario de Augusto Tartúfoli, quien, en tono jocoso, dijo: “Queremos que cuentes la anécdota del telo con Luis Miguel…”. La broma se intensificó cuando la locutora del programa sumó su voz, animándola: “¡Qué cuente la del telo… ¡Qué cuente la del telo!”.

Entre risas y con evidente picardía, Sabrina Rojas aclaró: “Empiezan a mezclar todo, el telo y Luis Miguel. Pero no, ¡ojalá hubiese ido a un telo con Luis Miguel!”. Luego, entre carcajadas, añadió: “¿Vos te pensás que si yo hubiera ido a un telo con Luis Miguel no lo hubiera contado en todo este tiempo? Hubiese salido gritándolo. ¡Olvidate!”.

Tras este momento de humor, Sabrina Rojas adoptó un tono más serio para relatar su verdadera experiencia con el artista. “Mi anécdota con Luis Miguel es que yo estaba en un restaurante, Buenos Aires News, y él estaba comiendo abajo. Entonces, me dijeron: ‘¿Querés bajar a saludarlo?’ Yo no era conocida. Tenía una amiga que me decía: ‘No, vas a quedar como un gato’. Yo quería bajar, pero al mismo tiempo decía ‘no, tenés razón’. Y no fui”, explicó.

Aunque esta decisión marcó su historia con Luis Miguel, Sabrina también reflexionó sobre cómo han cambiado sus perspectivas con el tiempo. "Hoy, ya no me importa lo que piensen. Si tuviera otra oportunidad, no dudaría en bajar a conocerlo. Creo que muchas veces nos dejamos llevar por opiniones externas y perdemos momentos únicos".

Finalmente, Sabrina Rojas cerró su relato con humor: “Es la no anécdota con Luis Miguel. Ella, ¡siempre triunfando! Hoy sabés cómo iba. Quedé como quede, que piensen lo que quieran”. Su historia, cargada de sinceridad y risas, dejó en claro que incluso los momentos que no suceden pueden convertirse en recuerdos memorables.