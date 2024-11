Sabrina Rojas reveló que Griselda Siciliani tenía una obsesión con Luciano Castro y le escribía a diario

Mientras Luciano Castro y Griselda Siciliani disfrutan de su noviazgo a pleno, Sabrina Rojas arremetió sin filtros contra la pareja de su exmarido, y dejó entrever que entre los actores hubo una relación oculta cuando la modelo estaba embarazada.

Este nuevo capítulo se dio días después que Rojas opinara sobre Siciliani como actriz, la que encendió la interna entre las mujeres.

En este sentido, y mientras brindaba una nota en el canal América, Sabrina vio un tape de un programa de esa señal, en el que dos panelistas se preguntaban "por qué ella es tan tóxica con las nuevas parejas de Castro”, y sin pelos en las lengua, la rubia respondió.

“No es que me caen mal. Florcita (Vigna) fue más que bienvenida a la vida de Luciano. Después pasaron cosas. Ella opinó de mi maternidad y las cosas se rompen. Pero fue re bien bienvenida”, arrancó diciendo Sabrina sobre la primera novia que se le conoció a su ex, luego de su separación, para luego ir contra Siciliani.

“Griselda nunca iba a ser bienvenida porque tengo una historia previa”, lanzó la modelo y rápidamente uno de los panelistas acotó: “Todos nos la imaginamos”. Ante esta respuesta, Rojas explotó.

“Les puedo asegurar que no, pero tengo una historia previa. No es que no me viene bien nada. Yo con mi exmarido ya sané... Pero con ella me la recontra agarré y estoy en un momento en el que nada me importa”, confió la modelo y luego siguió: “En otro momento hubiera dicho ‘no, no voy a quedar como una escandalosa’. Ahora digo lo que pienso. Me preguntás, hablo. Bastante finjo demencia”.

Sabiendo que entre Castro y Siciliani hubo fuego años atrás, ese mismo panelista quiso saber si Griselda fue una "tercera en discordia" durante su matrimonio: “Pero medio que se confunden las épocas. ¿Lo de Luciano y Griselda fue hace 19 años o 17?”, consultó el periodista, a lo que la modelo confió: “Del lado de ella había una obsesión. Yo estaba casada, embarazada y ella mensaje, mensaje, mensaje. Después si pasó algo o no, que supongo que sí, ya eso no lo sé. Pero en la vida todo vuelve. Un día sos novia, otro día sos amante y a veces al revés”, concluyó Rojas.