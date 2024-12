Santiago del Moro lanzó un polémico comunicado en Gran Hermano: “Ahora los quiero ver”

A pocas semanas del inicio de Gran Hermano, Santiago del Moro apareció con anuncios para los participantes. Se debe a que desde la producción buscarán mover los hilos de la casa y despertar a aquellos jugadores que sólo se encargan de pasar desapercibidos para acomodarse en instancias finales.

Es que en Gran Hermano es bastante común que muchos jugadores ingresen con el deseo de pasar desapercibidos para no ir a placa y así tampoco correr riesgo de salir de la casa. Es por eso que se los puede ver disfrutando de su estadía a sabiendas de que no serán votados por sus compañeros.

Sin embargo, eso se terminó. Es que Santiago del Moro anunció que desde la próxima semana algo cambiará en el formato y por eso incentivó a los jugadores a que comiencen a despertarse para mostrar por qué fueron elegidos dentro de un casting con miles de personas.

De este modo, el conductor anunció que hasta el domingo seguirá todo normal, pero que luego vendrán los cambios: “Tenemos gala, voto negativo, el domingo. El lunes tenemos un programa especial, vamos a abrir una placa con todos. Solamente va a zafar uno que va a ser el o la líder”.

Fue así como contó que será una semana de prueba para todos los jugadores: "Todo el resto de la casa pasa a placa, voto positivo". Tras su declaración sobre el cambio en el juego se pudo escuchar que llegó la preocupación de muchos: "Uhhh".

Sin pudor, Santiago del Moro confesó cuál es el objetivo de realizar este cambio dentro de la casa de Gran Hermano: "Ahora los quiero ver. Esto qué significa. Todos lo que van a la casa tipo spa, a decir 'yo no me meto', 'yo me callo', qué sé yo, este es un juego de personalidades y por algo se los eligió a ustedes",

Por lo pronto, pidió que no hagan locuras, pero sí que estén a la altura del lugar que ocupan: "No tienen que hablar ni más ni menos, ni hacer ni más ni menos, tienen que ser solamente quiénes son ustedes. Lo que sí no se duerman, no se escondan, no echen raíces, es un juego, es el juego de la televisión".