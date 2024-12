Keila destrozó a Santiago del Moro en Gran Hermano y debieron cortar las cámaras: “Me re enojé”

La tensión que abunda en la casa de Gran Hermano se vio reflejada entre Santiago del Moro, conductor del ciclo, y el resto de los jugadores. Tanto es así, que tuvo un picante cruce con Keila, quien lo destrozó minutos más tarde y debieron cortar la transmisión.

Como si las peleas entre los jugadores de Gran Hermano no fueran suficientes, Santiago del Moro quedó involucrado en una molestia general. Se debe a que ya son muchos los jugadores que expusieron dentro de la casa que sienten que el conductor tiene una actitud antipática con ellos.

Es que hace algunos días Andrea remarcó que “está más malo con nosotros”, para hacer referencia a las actitudes del conductor en comparación a con las anteriores ediciones de Gran Hermano. Ahora, para coronar esta actitud, tuvo un fuerte cruce con Keila.

Sucede que mientras él intentaba explicar cómo iba a ser el funcionamiento del kiosco, Keila lo interrumpió para preguntarle si podía mandarle saludos a su madre, ya que estaba de cumpleaños. Fue allí cuando el conductor no pudo ocultar su molestia y decidió ponerle un freno.

Es que aprovechó para remarcarle a todos los jugadores que las cámaras los enfocan durante las 24 horas del día, por lo que no les recomendó que utilicen el tiempo del aire para este tipo de saludos. Su forma antipática de no dejarla saludar fue lo que terminó desencadenando en el fastidio de la participante.

Tanto es así, que unas horas más tarde, sus compañeros bromearon sobre esta actitud del conductor, ya que una de las chicas lanzó en tono de broma para Keila: “Para mí le tenés que pedir a tu amigo Santi”. Mientras que otra sumó: "Qué le va a pedir, si la sacó del or... cuando quiso saludar a la mamá".

Lejos de dejarla pasar, la jugadora remarcó que le generó un gran fastidio este accionar de Santiago del Moro: “Ey, me re enoje…y vine acá”. Y agregó: “No sé si mañana no me cancela, porque dije un montón de cosas en la pieza porque estaba enojada”. Fue allí donde la producción cortó la transmisión, por lo que hasta el momento no se filtraron el resto de las frases polémicas que habría dicho en su contra.