Renato reveló la estrategia de Marcos Ginocchio para ganar Gran Hermano: “La abstinencia te da…”

En su paso por LAM, Renato Rossini no sólo habló sobre cómo fue que conoció a Marcos Ginocchio antes de entrar a la casa de Gran Hermano, sino que incluso se animó a revelar el consejo que le dio. Se debe a que el peruano confesó que el ganador de la edición 2023 le marcó cuál fue su estrategia.

Teniendo en cuenta que fuera de la casa de Gran Hermano se generaron rumores de que existía un amorío entre Marcos Ginocchio y Renato Rossini, él salió a aclarar la cuestión; “Yo a Marcos lo conozco porque tuve la oportunidad de trabajar con él en el Lollapalooza, en Chile. Se montaron una historia alucinante”.

Es por eso que detalló cómo fueron esos encuentros amistosos: “Yo he hablado con Marcos unas cuantas veces. Yo lo conozco en Chile, en el Lollapalooza, compartimos la experiencia con una marca de valijas, y me cayó superbuena onda, es tal cual es en la televisión. Es superchill, perfil bajo”.

Ante la consulta de los panelistas de LAM, el peruano aclaró que jamás consideró al ganador de Gran Hermano como un amigo, aunque sí dialogaron en varias ocasiones: “Yo dije en la casa que éramos conocidos. Hablábamos con Marcos de entrenar, de ir al gimnasio, le pregunté cuáles eran las chicas más lindas de la casa. Cosas de brothers”.

Fue así como confesó que le pidió consejos antes de entrar a la casa: “Le pregunté cuál había sido su estrategia para ganar”. Sin embargo, ante la consulta, decidió mantener el secreto: “Me dijo una cosa que no puedo decir por respeto, no es malo”.

Pese a su postura inicial, ante el intenso pedido de la Angelitas, Renato debió contar qué fue lo que le marcó Marcos Ginocchio como la clave para triunfar: “El tema de la abstinencia sexual. La abstinencia sexual da claridad mental. No me masturbé en la casa y no lo hago hace meses”.

En sintonía con su charla con el ganador del reality, trató de explicar por qué le marcó esta estrategia: “La eyaculación es energía, es vida, y si tú te mantienes en abstinencia, pasando los meses primero tienes más facilidad de palabras, tienes más claridad al hablar, articulás mejor tus ideas. Es algo que, por lo menos, a mí me ha funcionado”.