Mirtha Legrand y Roberto García Moritán se pelearon al aire: “Él la llamó…”

El tenso cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán se convirtió en uno de los momentos más comentados de las recientes grabaciones de "La Noche de Mirtha Legrand" (eltrece). Durante el programa, el expolítico y exmarido de Carolina Pampita Ardohain realizó un explosivo reclamo que dejó a todos los presentes boquiabiertos.

El conductor Ángel de Brito reveló detalles del enfrentamiento en su programa LAM (América). Según contó, García Moritán comenzó a incomodarse cuando las preguntas giraron en torno a su escandalosa separación de Pampita. "Cuando él se puso tenso y se empezó a hacer el cocorito, ahí Mirtha saca las garras", relató De Brito.

TENSIÓN entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán EN PLENA GRABACIÓN



El exmarido de Pampita dijo que se sintió "operado" por la diva de los almuerzos.



En un momento, el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires acusó a Mirtha Legrand y a "todos" de operar en su contra para destruir tanto su carrera política como su vida personal. Esta declaración encendió los ánimos en la mesa y marcó el inicio de un intercambio cargado de tensión.

Mirtha, fiel a su estilo incisivo, no dudó en insistir sobre la vida personal de su invitado. "Yo quiero saber de tu vida personal, y por qué te separaste", dijo, mientras Roberto García Moritán intentaba esquivar el tema. Uno de los momentos más comentados fue cuando la conductora le preguntó si Pampita había encontrado audios comprometidos en su teléfono. El invitado negó categóricamente cualquier infidelidad.

La tensión alcanzó su punto más álgido cuando García Moritán le recriminó: “Este no es el reportaje que yo esperaba de vos”. Sin perder la compostura, Mirtha Legrand le respondió: “¿Venís acá y no te voy a preguntar?”. En ese momento, él cambió el tono y le pidió que bajara dos cambios, una actitud que sorprendió a los espectadores.

Según Ángel de Brito, Roberto García Moritán incluso mostró intenciones de abandonar la mesa. "Amenazó. Me quiero ir, dijo. Pero no se fue", aseguró el conductor de LAM, dejando en claro que el exfuncionario no logró revertir la situación.

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue cuando García Moritán le dijo a Mirtha: “No esperaba que operes así contra mí”. La respuesta de la conductora fue tajante y demoledora: “No sos tan importante, Moritán”. Esta frase no solo descolocó al invitado, sino que también se convirtió en tendencia en redes sociales.

El episodio dejó en claro que Mirtha Legrand, con su extensa trayectoria, sigue siendo una figura que no teme enfrentar a sus invitados y ponerlos en situaciones incómodas. El tenso intercambio con García Moritán pasó a ser uno de los más recordados de la temporada.