Pampita y el cruce con Susana por un insulto a Roberto García Moritán

Durante la última emisión del programa de Susana Giménez, Pampita fue una de las grandes invitadas al show, y en medio de un mano a mano con la diva de los teléfonos, se vio obligada a "pararle el carro", luego de un insulto de la conductora a Roberto García Moritán, expareja de la modelo.

En este sentido, y teniendo en cuenta los pocos datos que hay sobre los motivos de su separación, Susana buscó sacarle más información a Carolina, y para sorpresa de todos, contó algunos detalles. Sin embargo, antes de conseguirlo, se vivieron algunos momentos de tensión por un exabrupto de la rubia.

“Estoy feliz de venir a verte. Gracias por la invitación”, fueron las primera palabras de Pampita al encontrarse con Susana, quien no dudó en contar en público que habían tenido un encuentro semanas atrás para concretar la entrevista, pero dada la separación de la modelo, la visita al living se pospuso. “Nos vimos, y vos me dijiste ‘No quiero hablar de esto porque es todo muy reciente’ y ¡por supuesto! Yo te entiendo”, reveló la diva.

La pareja se separó a finales de septiembre.

Acto seguido, ocurrió el exabrupto de Susana contra García Moritán: “Supongo que ahora estás más calma. ¡Lo único que te hizo es bajar más de peso! Más perfecta todavía estás: le tenés que agradecer a ese estúpido”.

Sorprendida al escuchar la palabra, Pampita manifestó: “Esperá, no le digas así a Robert, porfa”. Fue ahí que la conductora le preguntó si no estaba peleada con el exministro, lo que la modelo negó por completo: “¡No! Yo no estoy peleada con nadie. Yo quedo siempre bien con la gente que fue parte de mi vida, siempre. Me quedo con lo bueno y agradezco todo lo que me ha pasado, como Ana”.

“Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo donde estaba todo bien, que íbamos a estar toda la vida juntos, que era para mí un proyecto soñado. Toda la vida quise tener mi familia. Mis hijitos, un compañero, volver de trabajar y tener a alguien que me abrace, dormir abrazados. Siempre lo busqué y lo voy a seguir buscando porque esa es mi esencia. No me imaginé que se iba a acabar, que se iba a destruir, que iba a desaparecer todo”, confesó sobre su relación con el exfuncionario público y luego agregó: Yo no era la prioridad de Roberto”.

La separación de Pampita y Roberto García Moritán se conoció hace poco más de un mes, y si bien ellos no dieron detalles de lo ocurrido, los chimenteros dejaron entrever que las cuestiones económicas fueron un detonante de las crisis.

Asimismo, días atrás la modelo confirmó su relación con el polista Martín Pepa, con quien ya compartió unas mini vacaciones en Europa. Respecto a esto, le contó a Susana: "Mi corazón se va a curar solo, no es porque aparece alguien. Es algo que tiene que hacer su proceso solo. Una cosa no quita la otra, pero bueno... Llegó de repente (por Pepa) y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y me hacen bien”.