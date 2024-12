Tini Stoessel contó por qué ya no expone su vida privada: Lo estamos guardando

Tras no dar demasiados detalles de su presente amoroso en el programa de Susana Giménez, Tini Stoessel reveló por qué no está exponiendo nada de su vida privada. Fue en un programa de streaming.

Es que luego de su escandalosa relación con Rodrigo De Paul, ahora todo indicaría que la joven está en pareja con la cantante puertorriqueña Young Miko, y teniendo en cuenta todo lo ocurrido con el futbolista, la artista aseguró que prefiere reservarse algunas cosas para ella.

Fue en una entrevista via online con el streaming Rumis, conducido por Lizardo Ponce, y con Julieta Poggi como panelista. "Te veo muy hermosa, te veo con una sonrisa y con unos ojitos que te brillan. Te quería preguntar, ¿cómo está tu corazón hoy?", lanzó la ex GH, a lo que la cantante expresó: "Está re bien Juli. La verdad es que estoy más feliz que nunca".

"Se nota. Se te nota. Felicitaciones", le respondió la panelista, lo que le dio pie a Tini para seguir ampliando el por qué actualmente no confirma su relación con su colega, pese a los numerosos guiños que existen entre ellas.

"El estar expuesta hace tantos años significó mucho para mí mentalmente y di varias batallas que cada uno las vive como puede y con las herramientas que va teniendo, pero después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo o hablando de mi vida personal… Eso me llevó a lugares que no me hicieron bien. Entonces hoy prefiero mantenerlo desde otro lado. Obviamente que el día que tenga ganas de compartirlo tampoco me privaré”, reveló Tini.

Con una sonrisa enorme, pero preservando su salud mental y su vínculo amoroso, Tini concluyó: “Me encuentro tan feliz de esta manera, que creo que es lo importante, por eso lo estoy guardando, lo estamos guardando desde ese lado, y me parece importante”.