Escándalo en GH: Sandra anunció que quería dejar la casa y le dieron cigarrillos para evitarlo

En las últimas horas, la casa de Gran Hermano 2025 quedó completamente convulsionada, ya que una participante amenazó con abandonar el reality, movilizando a muchos de los fanáticos del ciclo.

Se trata de Sandra Priore, y su crisis se desató luego que a los "hermanitos" se les permitiera abrir un sobre, el cual contenía un elemento sorpresa, para ser usado solamente en las próximas 24 horas.

Es que justamente muchos esperaban que la producción les regalará cigarrillos, pero en lugar de eso, les anunciaron que les enviarían un mazo de cartas.

Con esta información, Sandra estalló en furia y se fue directamente al confesionario, y desde la puerta le explicó al "Big" que quería abandonar la casa. "Me quiero ir. No voy a pasar el 24 acá sin un cigarrillo", manifestó la participante.

Minutos después, se habilitó su ingreso al confesionario y allí siguió argumentando sus motivos para irse, con lágrimas en sus ojos. “Me quiero ir porque viene el 24 (de diciembre) y hace tres días que no fumo. Hace tres días que lo estoy tratando de manejar. No tienen por qué eligieron el vino, el asado y los tres atados de cigarrillos. No tuvieron consideración y no lo voy a poder sostener. No voy a seguir angustiándome, más teniendo el 24 sin poder fumar un cigarrillo. Entiendo que esto es un juego, que lo sabía y que no tengo nada para decir”.

Ante esto, Gran Hermano trató de calmar a Priore. En ese sentido, le respondió: “Creo que hay muchos caminos que podemos tomar desde la charla, desde la comprensión, antes que una decisión tan importante. ¿No te parece?”.

“Me siento entre la espada y la pared. Esto te lo dije a vos, no se lo dije a nadie... No nos tienen en cuenta a los que fumamos. Entiendo que es una convivencia, pero no me siento bien... No voy a hacer nada que trasgreda las reglas”, respondió la "hermanita", pero el "Big" insistió: "Todas estas cosas siempre pasan en el primer mes de la casa. No tomemos decisiones tan rápido, se puede hablar, se puede solucionar”.

Horas después, y en las redes sociales, varios usuarios aseguraron que la producción le dio a Sandra cigarrillos para evitar que se fuera, ya que por el momento, es uno de los personajes más llamativos del reality.

Como era de esperarse, esto generó un escándalo en las redes sociales porque días atrás otra participante, Keyla, amenazó con dejar la casa, y a diferencia de lo ocurrido en las últimas horas, nadie intentó convencerla de hacer lo contrario. Sin embargo, finalmente optó por seguir en juego. "Todo aquel que sospeche sobre la honestidad del juego, tiene la libertad absoluta para retirarse cuando lo desee", expresó "Gran Hermano" a los concursantes.

GH con Sandra: Pensalo bien antes de abandonar, no tomes decisiones tan drásticas.

Porque no habilitaron la puerta giratoria cuando Sandra dijo que se quería ir? De hecho al final, le van a terminar dando cigarros..



