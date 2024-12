Arrancó la nueva temporada de GH y uno de los nuevos participantes ya es meme

Este lunes por la noche Telefe le dio inicio a la nueva temporada de GH, y en medio de los diferentes personajes de esta entrega, en las redes sociales se habló de Ezequiel Oís, el último participante en ingresar a la casa, quien protagonizó el primer blopper del envío, con una fuerte caída.

“Mi nombre es Ezequiel Oís, soy de Ramos Mejía. Y mi relación con la música empezó desde cuando yo era muy chico, cuando tenía 6, 7 años. Mis primos escuchaban toda esta música: Guns N’ Roses, Bon Jovi... Me crié con eso. Desde ahí nunca lo dejé y todas las bandas que me gustan las llevo en el cuerpo”, se describió a sí mismo el participante, en su tape de presentación.

24- EZEQUIEL OIS

Piensa que es el único que usa cama solar. pic.twitter.com/Iek3wB2KNw — Evelyn Mariel Veron (@Evvelaintw) December 3, 2024

Asimismo, también hizo mención a su estilo, el cual luce con mucho orgullo: “Me gusta muchísimo meterle onda al outfit, me ‘lookeo’ como en los 80, en los 90. Me gusta esta rebeldía de diferenciarme estéticamente de otros. Hoy en día debo ser el único loco que usa cama solar. De mi edad, por lo menos. Todos me la tiran abajo, mal. Pero bueno, me veo al espejo, me veo bronceado y me hace bien".

En tanto, sobre su estrategia de juego, el participante aseguró que planea mantener un equilibrio entre el dinamismo y el compañerismo: “Sé cómo ‘picantear’ una situación, pero siempre desde el lado pacífico, no agresivo. Si tenemos que discutir por algo en particular, lo tenemos que hacer, es parte de la vida. Pero al fin y al cabo, me gusta el compañerismo. Dentro de la casa yo siento que puedo generar algo deslumbrante”, confió.

Con todo esto dicho, el joven ingresó al estudio con un look similar al de Axl Rose, líder de Guns N’ Roses, y con muchísima energía, intercambió saludos con la tribuna.

“¡Qué look, qué vincha!”, lanzó Santiago del Moro, nuevamente conductor del programa, para inmediatamente permitirle despedirse de su familia y luego entrar a la casa. Es que dado que se trataba del último participante en entrar, la producción corría con el tiempo en contra.

De esta manera, se acercó a los suyos para saludarlos, pero dada la efusividad del momento, el participante hizo un paso para atrás y patinó hasta caer al suelo, provocando la sorpresa en el estudio y la risa de del Moro.

“¡Cuidado! Te mataste...”, gritó el anfitrión, y rápido de reflejos, agregó: “El primer meme de la temporada”. Como el show debe continuar, Ezequiel respondió con una sonrisa y simuló tocar una guitarra, para luego subirse al auto que los llevaba a la casa del reality.