Mauro Icardi "amenazó" a Wanda Nara con ponerse de novio con la China Suárez

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue estando en la mira del ojo chimentero, y luego de varios audios y conversaciones filtradas por parte de la empresaria, ahora fue el turno del futbolista. Es que Yanina Latorre compartió un audio del deportista en el que se lo escucha diciendo que espera que Eugenia “la China” Suárez le de bola y acepte ser su novia.

"Se hace la víctima, la mujer despechada, la mujer herida, la mujer amenazada y después anda tirándole a otra mujer. Ya hace tres años pasó, pero la mina se portó siempre bien, nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando. Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella", se lo escucha decir a Icardi.

Ante esto, y aprovechando su presencia en la gala de "Los Personajes del Año de Gente", tanto Yanina como Ángel de Brito buscaron a la conductora, una de las grandes estrellas del año de la televisión argentina, y la mayor de las Nara no dudó en responder.

“Recién pasó un audio Yanina que le llegó de Mauro diciendo ‘ojalá me ponga de novio con la China’”, le manifestó Ángel de Brito, a lo que Wanda atinó a reírse, visiblemente incómoda: “Les deseo felicidad a todos. Si esa es su felicidad…”.

“No voy a opinar (si los ve como pareja). La verdad que yo estuve 12 años con Mauro. Ojalá que sea muy feliz con ella, que le dé la misma felicidad y los momentos que yo le di. Y nada, siento que todo lo que va a vivir ella, yo ya lo viví. Entonces, la va a pasar muy bien y que sea muy feliz”, manifestó la mediática, muy a la altura de la situación.

“¿Podrías vincularte con ella?”, le consultó el periodista, y Wanda confió: “Eso es algo ya muy profundo y no sé, el tiempo dirá. Mauro va a ser familia toda mi vida, tiene abiertas las puertas de mi casa, como de hecho las tuvo y las va a tener".

Asimismo, luego cerró de forma contundente: "Ahora es un momento en que no nos estamos entendiendo, y recurro a la Justicia para que nos ayude a ordenarnos. La verdad que es una lástima ocupar a la Justicia en estas cosas que me gustaría haber resuelto sola. pero la verdad es que no puedo, en eso soy incapaz. Soy muy capaz de muchas cosas, pero eso no puedo”.