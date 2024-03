Conmoción en el Reino Unido: Kate Middleton confirmó su enfermedad

Kate Middleton de 42 años, anunció que tiene cáncer. Aunque no se especificó qué tipo de tumor padece, la contundente noticia, llega después de que a la princesa de Gales se sometió a una operación abdominal el 16 de enero pasado.

Después de la misma, estuvo internada en un hospital de Londres durante 13 días y, por recomendación médica, estuvo alejada de los actos públicos durante su recuperación.

A través de un video oficial grabado, la princesa comenzó diciendo: "En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa".

"La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, continuó explicando Kate.

Sobre los rumores de infidelidad que trascendieron en los últimos días, la princesa dijo que “William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”.

“Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, agregó.

Para finalizar, Kate le envió un mensaje a todos los que padecen la enfermedad y manifestó que "para todos los que se enfrentan la misma, en cualquiera de sus formas, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos".

De esta forma, la propia princesa fue la que le puso fin a los rumores de infidelidad y a todo tipo de especulaciones que rondaban por la realeza británica.