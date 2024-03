Morena Rial está embarazada y tildó a Luis Ventura de traidor

El periodista Luis Ventura confirmó este viernes que Morena Rial está esperando su segundo hijo, fruto de su relación con Matías, su novio desde hace varios meses, de quien no quiere dar ningún tipo de detalles. More, es madre de Francesco, que ya tiene cinco años, producto de su relación con Facundo Ambrosioni.

Ventura, en el programa "A la tarde", dijo: “Está embarazada, la señora, mi sobrina, Morena Rial. Me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, razón por la cual es algo consistente y moneda corriente dentro de su realidad que yo quiero que sea llena de felicidad. A mí me pone contento”.

Cuando al periodista le preguntaron sobre el novio de More, no dio demasiados detalles y solo expresó: “No sé, ni me interesa. ¿Sabés por qué? Porque lo tengo que bendecir igual porque forma parte de su realidad y la voy a acompañar”.

“La verdad que a mí me sorprendió. Hace poco más de un mes, me llamó por teléfono y me dijo ‘Tío, estoy embarazada. Por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura, quiero ver cómo se va desarrollando”, aseguró Ventura.

Por su parte, la hija de Jorge Rial, expresó su enojo con Luis Ventura por haber confirmado la noticia sin su consentimiento y dijo que todavía no llegó a los tres meses de gestación. “Confirman cosas que no tendrían que haber confirmado. Las embarazadas, las madres, suelen esperar un tiempo prudencial para hablar de su embarazo o de su vida porque nunca se sabe qué puede pasar. No estoy ni de tres meses”, afirmó.

“Hace un año y medio perdí un bebé y ahora tengo que esperar un tiempo para decirlo, pero un infeliz confirmó cosas que no tenía por qué hacerlo. No me respetó. Es un pelotu… que tendría que haber respetado mi decisión. Es una locura todo esto. No tiene noticias y por un minuto de fama tira esta bomba. Es un acelerado”, dijo sobre el anunció de Ventura.

Luego de tildarlo de traidor, More cerró: “Le dije que no me hable más. Si me habla es para bardearlo. Esto tiene que confirmarlo la madre, el padre o en este caso Fran, que es familia. No tiene por qué hablar él”.