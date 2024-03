Murió el ganador del Oscar Louis Gosset Junior

Louis Gossett Jr., quien ganó un Oscar como actor de reparto por su papel del severo instructor en “Un oficial y un caballero” (Reto al Destino, en Argentina) de 1982, unos años después de ganar un Emmy por su papel del astuto violinista en “Roots”, murió a los 87 años según informó AP.

En “Un oficial y un caballero” de Taylor Hackford, el sargento de Gossett, Emil Foley, llevó de manera memorable al personaje de Richard Gere al punto de casi colapsar en una escuela de vuelo de la Marina. Gossett fue el primer hombre negro en ganar el Oscar al mejor actor de reparto.

Es mejor conocido por las películas “Enemy Mine” (Enemigo mío, en Argentina) (1985), en la que interpretó a un extraterrestre obligado a llegar a un acuerdo con su enemigo humano cuando él y un astronauta interpretado por Dennis Quaid se encuentran varados en un planeta, y “Iron Eagle” (Águila de Acero) (1986), en la que encarnó a un veterano de la Fuerza Aérea que ayuda a un joven piloto a encontrar a su padre, que ha sido derribado y capturado.

Tras ganar un Emmy por “Roots” en 1978, Gossett obtuvo otras seis nominaciones a los mismos premios a lo largo de los años. Obtuvo una nominación por interpretar al presidente egipcio que hizo las paces con Israel en la película para televisión de 1983 “Sadat”. También fue nominado por su actuación en el especial de variedades de 1978 “The Sentry Collection Presents Ben Vereen: His Roots”; por interpretar a Levi Mercer en la miniserie de NBC de 1979 “Backstairs at the White House”; como actor principal en una serie dramática para “Palmerstown, USA” en 1981; como actor principal en una miniserie o especial por “A Gathering of Old Men” (1987), dirigida por Volker Schlendorff, en la que protagonizó junto a Richard Widmark y Holly Hunter; y por múltiples apariciones como Anderson Walker en “Touched by an Angel” de CBS en 1997.

Apareció de manera memorable en “Boardwalk Empire” de HBO en 2013, interpretando a un mentor de Chalky de Michael Kenneth Williams, con quien Chalky se reencuentra cuando está huyendo. También había aparecido recientemente en el thriller de ciencia ficción “Extant” de Halle Berry de CBS como Quinn y apareció como invitado en series como “Madam Secretary” (2014), “Psych” (2012) y “ER” (2009), así como en IFC. parodia de miniserie “El botín antes de morir” (2015).